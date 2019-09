Mit der Kirche hat Endo Anaconda wenig am Hut. Für Spirituelles aber hat er viel übrig: Ein Treffen mit dem Sänger und «Hobby-Theologen».

Es regnet am Bahnhof Trubschachen im Emmental. Die Menschen verkriechen sich unter Kapuzen und Regenschirmen.

Trotzdem erkenne ich ihn sofort an Statur und Hut: Endo Anaconda, Schwergewicht der Schweizer Musikszene und prägender Kopf der Mundartband Stiller Has. Er holt mich am Bahnhof ab.

Kurze Zeit später, im Auto, sind wir bereits mitten im Thema.

Schläge im Internat

Endo Anaconda erzählt von seiner Kindheit, vom Tod des Vaters, als er vier Jahre alt ist. Von der Mutter, einer Österreicherin, die quasi über Nacht zurück in ihre Heimat geht. Zurück ins tief katholische Kärnten, mit ihren drei Buben.

«Ich war geschockt von den barocken Jesus-Figuren, die dort überall hingen, dieses Heilands-‹Gekröse› überall. Wir waren vorher nicht sonderlich religiös», erinnert sich Endo Anaconda. «Das katholische Österreich erschien mir schrecklich – hier wurde auch geprügelt.»

An die Schläge im katholischen Internat erinnert sich Endo Anaconda auch rund 50 Jahre später. Ihm sei damals die Religion regelrecht «herausgeprügelt» worden.

Nächtliche Guerillaaktion

In seiner Küche erzählt Endo Anaconda von der Zeit im Internat der Don-Bosco-Brüder in Klagefurt. Dort wurden er und seine Mitschüler erzogen – mit viel Disziplin und auch mit körperlicher Gewalt.

«Das ging von der Kopfnuss bis zu stundenlangem Knien auf einem Holzscheit oder nächtlichem Stehen vor der Don-Bosco-Figur.»

Dagegen wehrte sich Endo Anaconda mit heimlichen Widerstandsaktionen: «Einmal schnitzte ich der Statue von Don Bosco den grossen Zeh ab. Niemand hat das bemerkt.» Auch nahm er sich kleine Freiheiten heraus, hörte Radio in der Nacht oder las verbotene Bücher.

Trotz allem seien es schwere Zeiten gewesen. «Nach der Schule hatte ich einen wahnsinnigen Hass auf die Kirche.»

Coca Cola statt Esel

Heute sieht Endo Anaconda auch das Positive seiner katholisch geprägten Kindheit: «Das Rituelle strukturierte das Leben. Das hatte irgendwie eine Rock'n'Roll-Kraft.»

Diese Rituale vermisst Endo Anaconda heute. Viele Feiertage, etwa der Samichlaus-Tag, seien mittlerweile überhaupt nicht mehr sinnlich. «Santa Claus hat den Samichlaus verdrängt und ist mit einem Coca-Cola-Camion unterwegs statt mit einem Eseli.»

Diese volkstümlichen Rituale hätten aber eigentlich sowieso nichts mit Religion zu tun, sagt Endo Anaconda. «Gott hat ja keine Religion. Die Menschen haben eine.»

Mehr Auftrag als Person

Bei manchen Liedern von Stiller Has kann man den Eindruck bekommen, dass Endo Anaconda offen ist für Spiritualität und das Sinnliche der Religion.

Mal singt er vom letzten Paradies, «wo’s nid so yklemmt isch wie hie». Mal ist der Papst Kommunist oder der Teufel muss in Therapie gehen – wie im Song «Märli».

Tatsächlich habe er als Kind Pfarrer werden wollen, erzählt der Sänger – und bezeichnet sich heute als «Hobby-Theologe». Aber er kritisiert auch den Machtapparat der römisch-katholischen Kirche und gewisse Gottesbilder.

«Mit einem personifizierten Gott kann ich nichts anfangen. Gott ist nicht erklärlich. Er ist für mich viel eher Auftrag, Mensch zu sein. Eine Ethik zu entwickeln. Zu zweifeln und nach Wissen zu streben.»

Das einfache Leben

Daher sei er nicht religiös, sondern eher spirituell, sieht sich als verbunden mit der Welt: «Mich interessiert, wie unterschiedliche Menschen versuchen, ihre Spiritualität auszuleben und ein höheres Bewusstsein zu erlangen.»

Dazu gehöre für ihn auch «das Erkennen der eigenen Nichtigkeit. Ich neige zur Askese, zum einfachen Leben. Das war einmal anders. Heute aber löse ich mich mehr und mehr von materiellen Dingen.»