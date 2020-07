Haare föhnen, Haare glätten, Haare hochstecken. Gesichtscreme auftragen, Make-up drüber und mit Eye-Liner abschliessen. Ach, und noch schnell das Haar rauszupfen, das gerne eine Augenbraue geworden wäre, aber leider einen Millimeter zu weit unten gewachsen ist.

Zum Glück ist das nicht meine eigene Realität, aber der Alltag vieler Frauen. Während Mann morgens in Rekordzeit aus der Haustüre verschwindet, fängt bei Frau nach der Dusche und Rasur das Fertigmachen meist erst richtig an.

Das hängt aber nicht etwa damit zusammen, dass Frauen «halt einfach eitler sind», oder dass Frauen «sich nun mal gerne schön machen», wie man da und dort hört. Diese Stereotypen lassen wir schön weiterhin in der 1950er-Schublade verstauben.

Gepflegt ist nicht gleich gepflegt

Dieses Länger-im-Bad-brauchen hängt mit der Erwartungshaltung an das Aussehen am Arbeitsplatz zusammen. Ob in der Anwaltskanzlei, im Restaurant oder an der Kasse im H&M: Von Mitarbeitenden wird erwartet, gepflegt zu erscheinen.

Dies gilt zwar sowohl für Männer als auch für Frauen, aber (und jetzt kommt das Unfaire daran) Frauen müssen dafür meist einen wesentlich grösseren Aufwand betreiben.

Beispiel Bankschalter: Der männliche Mitarbeiter trägt Anzug, ist rasiert, hat kurze, gekämmte Haare. Bei den Mitarbeiterinnen zeigt sich ein aufwändigeres Bild: Die Haare sind geglättet und nach oben gesteckt, das Make-up sitzt, die Nägel sind frisch lackiert, die Beine (falls sichtbar) rasiert. Ein solches Erscheinungsbild ist Voraussetzung, braucht aber Zeit – unbezahlte Zeit.

Grooming Gap verstärkt Gender Gap

Diese Ungleichheit nennt man «Grooming Gap», zu Deutsch der «Pflege-Unterschied». Er verstärkt den Geschlechter-Unterschied alias Gender Gap, wird aber darin meist nicht berücksichtigt.

Und dies, obwohl der «Grooming Gap» doppelte Benachteiligung für die Frau bringt: Einerseits den genannten Zeitfaktor. Andererseits den Geldfaktor: Frauen brauchen mehr Produkte, um ihr Aussehen zurechtzumachen. Nagellack, Wimpernzange, Haarglätteisen, Epilierer – das Zeug kostet. Zudem sind Beauty-Produkte sowie Coiffeur-Besuche oder Maniküre für Frauen teurer als für Männer.

Rosa-Steuer, Link öffnet in einem neuen Fenster, Gender Gap und «Grooming Gap» – wahre Gleichstellung geht anders.