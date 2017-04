Mit ihrem Buch «Frauen im Laufgitter» löste Iris von Roten 1958 in der Schweiz einen Skandal aus. Am Sonntag wäre die feministische Ikone 100 Jahre alt geworden. Was für ein Mensch war sie? Die Historikerin Elisabeth Joris, die Iris von Roten bereits als Kind kennengelernt hat, erinnert sich.