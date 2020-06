Im Jahr 1983 zieht in einer angesehenen Wohngegend eine afroamerikanische Familie ein. Ihre Nachbarn, eine weisse Familie, mokieren sich über die neuen Bewohner – und wollen keinesfalls, dass die afroamerikanische Familie dies merkt. «Um nicht unhöflich zu wirken.»

Das Leben dieser beiden Familien beschreibt die US-amerikanische Schriftstellerin Regina Porter in ihrem Debütroman «Die Reisenden», der diesen Frühling erschien. Die Geschichte umspannt den Zeitraum ab den 1950er-Jahren bis 2009, dem ersten Präsidentschaftsjahr von Barack Obama.

Mit nüchterner, oft lakonischer Sprache schildert Porter traumatische, rassistisch motivierte Ereignisse und betont damit ihre Dringlichkeit.

Sie erzählt auch von subtilen, alltäglichen Begebenheiten, wie die eingangs beschriebene Szene, bei denen Rassismus erst auf den zweiten Blick erkennbar ist.

«Gott ist weiss»

In der afroamerikanischen Literatur gibt es seit dem 19. Jahrhundert Gedichte, Kurzgeschichten und Romane, die sich mit Rassismus befassen. Als Klassiker und Referenzwerk gilt der Essayband «Nach der Flut das Feuer» (1963) von James Baldwin.

«Wenn man an der Liebe der Menschen verzweifelt – und wer ist das nicht schon mal? –, bleibt nur die Liebe Gottes. Aber Gott – und das spürte ich sogar damals, vor so langer Zeit (...) – ist weiss.»

Nur ein weisser Gott würde Übergriffe, Diskriminierungen und Vorurteile gegenüber Afroamerikanern zulassen, dachte er. Nur so konnte er sich Rassismus erklären.

Buchhinweise zu Baldwin und Porter Textbox aufklappen Textbox zuklappen James Baldwin: «Nach der Flut das Feuer», dtv Verlag 2020

James Baldwin: «Von dieser Welt», dtv Verlag 2019

Regina Porter: «Die Reisenden», S. Fischer Verlag 2020

Kein Platz in der Gesellschaft

James Baldwin ist einer der bedeutendsten US-amerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Er wurde 1924 in New York geboren, stammt von Sklaven ab.

In seinem stark autobiografisch gefärbten Roman «Go Tell It on the Mountain» (deutsch: «Von dieser Welt») schreibt Baldwin, er habe schon früh festgestellt, dass für Menschen seiner Hautfarbe in der US-amerikanischen Gesellschaft kein Platz vorgesehen war.

Trotzdem konnte er sich mit einem fanatischen schwarzen Prediger, der von den «weissen Teufeln» sprach, nicht identifizieren. So einfach machte er es sich nicht.

Hautfarbe ist eine politische Realität

In seinem Buch «Nach der Flut das Feuer» setzt sich James Baldwin differenziert mit Rassismus auseinander. Er schreibt:

«Wir dürfen nicht glauben, dass Schwarze, weil ihre Situation, ihre Gepflogenheiten und ihre Ansichten sich so grundlegend von denen der Weissen unterscheiden, ‹die bessere Rasse› seien. (…) Hautfarbe ist keine menschliche oder persönliche Realität, sie ist eine politische.»

Wie die letzten Tage und Wochen zeigen, sind Baldwins präzise, klare Beobachtungen und Ausführungen auch heute noch von erschütternder Aktualität. Was seine Texte besonders eindrücklich macht, ist die Kombination aus intellektuellen Überlegungen und tiefen Gefühlen.

«Eine unangreifbare, einzigartige Würde»

Letztere zeigen sich beispielsweise im Brief, den Baldwin an seinen 15-jährigen Neffen schreibt. Dieser Brief macht den Auftakt im Essayband. Baldwin schreibt:

«Dies ist Dein Zuhause, James, lass Dich nicht verjagen; grosse Männer haben hier Grosses vollbracht und werden weiter Grosses vollbringen, und wir können Amerika zu dem machen, was Amerika werden soll. Es wird nicht leicht, James, aber du bist aus robustem Holz geschnitzt. Du stammst von Männern ab, die Baumwolle gepflückt, Flüsse gestaut und Eisenbahnen gebaut und den ärgsten Widrigkeiten zum Trotz eine unangreifbare, einzigartige Würde erlangt haben.»

Auf der Suche nach Verbindendem

Wo James Baldwin gesellschaftspolitische Überlegungen aus seiner persönlichen Erfahrung heraus ableitet, bleibt Regina Porter nah an der Beschreibung des Alltags und Bewältigung des Lebens.

Aber beide sind keine «Polterer». Beide setzen sich differenziert mit Rassismus auseinander, suchen aber auch das Verbindende zwischen den Menschen.

Wie James Baldwin am Ende seines Essaybandes schreibt:

«Wenn wir – damit meine ich die einigermassen bewussten Weissen und die einigermassen bewussten Schwarzen, die wie Liebende das Bewusstsein des anderen einfordern oder wecken müssen – jetzt nicht nachlassen in unserer Pflicht, sind wir, die kleine Handvoll, vielleicht imstande, diesen rassistischen Albtraum zu beenden.»