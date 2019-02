«Ich bin kein Fan von Selfies. Aber klar, auf Snapchat verschicke ich schon Bilder von mir an Kollegen. In meiner Klasse sind es vor allem die Jüngeren, die Selfies posten und auf Likes hoffen. Eine Kollegin von mir hat mal ein Selfie gepostet, danach ist sie in der Klasse rumgegangen und hat um Likes gebettelt: ‹Bitte, bitte liket mein Bild.›

Manche benutzen Filter, die einen schöner machen: Grössere, leuchtendere Augen, makellose Haut. Ich finde das schade. Das hat niemand nötig.

Ich finde es toll, wenn Leute echte Bilder von sich posten und dazu stehen, wie sie aussehen. Das nimmt einem den Druck: Alle dürfen so aussehen, wie sie aussehen – niemand muss perfekt sein, um sich zu zeigen. Auch das ist eine Seite von Social Media. Wir gehen offen mit dem Thema Körper um, wir sind aufgeklärter. Wir wussten, was in der Pubertät auf uns zukommt, bevor es so weit war.»