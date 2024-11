Was passierte mit dem fruchtigen Kunstwerk? Die Bananen-Installation ist das Werk des Konzeptkünstlers Maurizio Cattelan und trägt den Namen «Comedian». Es besteht aus einer Banane, die mit Klebeband in 1.6 Metern Höhe an eine Wand geklebt ist. Nun hat der chinesische Krypto-Unternehmer Justin Sun in New York Banane und Klebeband für 6.2 Millionen US-Dollar (knapp 5.5 Millionen Franken) beim Auktionshaus Sotheby's ersteigert. Zuvor wurde ein Schätzpreis für das Werk von 1 bis 1.5 Millionen US-Dollar angegeben. Justin Sun erwarb aber eher die Idee Cattelans mit einem Zertifikat, statt die Banane und das Klebeband selbst. Denn: Die reife Banane im Kunstwerk wird regelmässig ersetzt – und gelegentlich auch von Museumsgästen verspeist.

Wo ist das Kunstwerk erstmals aufgetaucht? Der italienische Künstler Maurizio Cattelan hat 2019 bei der Kunstmesse Art Basel in Miami sein Werk präsentiert. Den Preis des Kunstwerks mit dem Titel «Comedian» setzte er bei 120'000 US-Dollar (rund 104'000 Schweizer Franken) an. Das Kunstwerk existiert in dreifacher Ausführung.

Würden Sie die Bananen-Kunst kaufen? Ich kaufe Bananen zum Essen. Da sind mir günstigere lieber. Ich kaufe Bananen zum Essen. Da sind mir günstigere lieber. % Sofort – wenn ich das nötige Kleingeld hätte. Sofort – wenn ich das nötige Kleingeld hätte. % Nein, ich mag Bananen weder essen noch anschauen. Nein, ich mag Bananen weder essen noch anschauen. % Bleibt mir fern mit Bananen-Kunst. Ich möchte nur die Antworten sehen. Bleibt mir fern mit Bananen-Kunst. Ich möchte nur die Antworten sehen. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Welches Aufsehen hat «Comedian» seither erregt? Lange überlebte die Banane an der Wand nicht. Der US-amerikanische Aktionskünstler David Datuna riss sie gleich nach dem Verkauf von der Wand und ass sie. Einige Jahre später gab es einen ähnlichen Vorfall in einem Museum in Südkorea: Ein Kunststudent nahm die Frucht von der Wand, schälte und ass sie. Wenigstens klebte er die Bananenschale wieder zurück.

01:00 Video Datuna verspeist die 120'000-Dollar-Banane Aus News-Clip vom 08.12.2019. abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Gab es Ärger nach dem Snack? Maurizio Cattelan hat es nicht gestört, dass die Banane als Znüni gesehen und gegessen wurde. Doch ungefähr so wie beim Schiff des Theseus fragt man sich beim Bananen-Kunstwerk: Ist es noch das gleiche Werk, wenn Teile davon ausgetauscht werden? Nach den Anweisungen des Künstlers soll die reife Banane alle zwei oder drei Tage ersetzt werden. So beantwortet er die Identitäts-Frage im Fall der Banane: Die Kunst an der ganzen Sache ist wohl eher die Idee als die Frucht selbst.

Legende: Die Banane an der Wand war ein gefragtes Fotosujet bei der Art Basel Miami 2019. Damit das Ganze ansehnlich blieb, musste alle zwei bis drei Tage eine neue Frucht her. Getty Images / Cindy Ord

Wer ist Maurizio Cattelan? Der Starkünstler Maurizio Cattelan ist berühmt für seine provokativen und skurrilen Skulpturen und Installationen, mit denen er viel Geld verdient. Dazu zählen Werke wie «La Nona Hora» («Die neunte Stunde», 1999), eine Figur von Papst Johannes Paul II., der von einem Meteoriten getroffen wird oder «Him» («Er», 2001), eine kindliche, kniende Hitler-Figur. Für Schlagzeilen sorgte auch seine WC-Muschel aus 18-karätigem Gold, die das Solomon R. Guggenheim Museum 2016 in einen bestehenden Toilettenraum einbauen liess und die 2019 bei einer Ausstellung aus dem Blenheim Palace gestohlen wurde. Cattelan versteht es, den Kunstbetrieb mit einem Augenzwinkern ad absurdum zu führen.

1 / 3 Legende: Vom Meteoriten getroffen: die Figur von Papst Johannes Paul II. Das Kunstwerk von Maurizio Cattelan trägt den Namen «La Nona Hora» («Die neunte Stunde»). Keystone / EPA / EPA / ANDREA MEROLA 2 / 3 Legende: Hitler als kümmerliche Gestalt: «Him», eine umstrittene Kunstinstallation von Maurizio Cattelan im Museum Monnaie de Paris im Jahr 2016. Keystone / AP / MICHEL EULER 3 / 3 Legende: Königliches Örtchen: Die WC-Schüssel aus Gold mit dem Titel «America» von Maurizio Cattelan in der Toilette des Solomon R. Guggenheim Museums in New York. Keystone / AP