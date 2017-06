An der diesjährigen Art Basel nimmt man ihr Werk als erstes wahr. Claudia Comte ist ausgewählt, auf dem Messeplatz eine grosse Installation auszustellen. Eine logische Entwicklung für die Senkrechtstarterin aus Grancy bei Lausanne.

Claudia Comte entspricht so gar nicht dem Klischeebild einer Künstlerin. Sie ist gut organisiert, trifft verbindliche Absprachen und kann gut mit Geld umgehen. Vielleicht hat es geholfen, dass sie – ihren Eltern zuliebe – zuerst ein Studium als Kunstlehrerin abschloss, bevor sie sich voll uns ganz der Kunst widmete. Das tat sie anschliessend mit so viel Bestimmtheit, dass die ersten Erfolge rasch sichtbar wurden.

Zusatzinhalt überspringen Das Projekt «u40» Wer sind die Künstler unter 40 in der Schweiz und wie ist ihre Kunst? Das Projekt «u40» von SRF Kultur gibt während mehreren Jahren einen Einblick jenseits der Klischees in das Werk und Leben von fünf jungen Schweizer Künstlerinnen und Künstlern.

Skulpturen und Environments

Schon an der grossen Manor-Kunstpreis Ausstellung 2012 im Aarauer Kunsthaus fielen ihre grossen, glattpolierten Holzskulpturen ins Auge. Und nicht nur die, denn schon damals kreierte Caudia Comte einen ganzen Raum um ihre Skulpturen herum. Ein Environment, in dem sich der Besucher sofort wohl fühlen konnte.

So arbeitet sie bis heute. Im Kunstmuseum Luzern, wo ihr die dortige Direktorin Fanny Fetzer im Frühling 10 Räume zur Verfügung stellte, die die 33-jährige Claudia Comte virtuos mit der Show «10 Rooms, 40 Walls, 1059 m2» bespielte.

Dazwischen liegen zahlreiche Ausstellungen und Installationen in Paris, Toulouse, New York, Palm Springs und jetzt die grosse Installation auf dem Messeplatz der Art Basel. Seit letztem Jahr wird sie in Europa vom renommierten Galeristen Johann König vertreten, der auch Erwin Wurm und Martin Kippenberg im Programm hat.

Mit der Kettensäge in Form gebracht

Claudia Comte ist eine unermüdliche Schafferin. Hatte sie 2013 noch ein Gemeinschaftsatelier mit anderen jungen Künstlern in Berlin Moabit, so hat sie mittlerweile ihr eigenes Studio. Bis zu zehn Leute beschäftigt sie zeitweise, die ihr helfen ihre grossen Holzskulpturen, aber auch ihre Environments und ihre abstrakten Bilder herzustellen.

Claudia Comte in ihrem Atelier in Berlin (Juni 2013)

Trotzdem greift sie immer noch selbst zur Kettensäge oder zur Schleifmaschine, um ihre Arbeiten in Form und Politur zu bringen. Man spürt, wie sehr sie die verschiedenen Materialien, ganz besonders aber das Holz, mit denen sie arbeitet, liebt. Besucht man sie in ihrem Studio, streichelt sie immer wieder im Vorübergehen ihre Skulpturen, während sie darüber spricht.

Einmal im Jahr geht sie in die Wälder, um neues Holz zu besorgen. Dann steigt sie in ihren Arbeitsoverall. Bäume werden gefällt, Holz wird zurechtgeschnitten, abtransportiert. In ihrem Studio wird dann alles ordentlich gelagert.

Künstlerin auf der Erfolgsspur

«Ich habe schon den Ehrgeiz, die Kunstgeschichte voran zu treiben», sagt Claudia Comte, und man glaubt es ihr sofort. Ihre Linien, ZigZags, Skulpturen und Donuts sind immer anders, immer erkennbar Comte und doch lotet sie ihre Themen ständig neu aus, erweitert, modifiziert. Wie weit geht abstrakt, scheint die Frage zu sein, die sie beschäftigt.

Dabei hat Comte noch vor rund zehn Jahren figurativ gemalt, wie man in dem kürzlich in der Edition Patrick Frey erschienenen Band «40x40» sehen kann. Da gab es eine Phase, in der sie ganze Familienalben abgemalt hat. Tiere und Landschaften würde sie eigentlich auch heute noch gerne zeichnen, so Comte, doch sie habe sich schon zu sehr in Richtung Minimalismus entwickelt, da könne sie vermutlich nicht zurück.

Senkrechtstarterin Claudia Comte

Claudia Comte ist auf Erfolgsspur, keine Frage. Dass Kunst auch ein Geschäft ist, nimmt sie in Kauf. Denn wenn sich ihre Kunst nicht verkaufen würde, könnte sie das Geld nicht in immer grösser, interessantere, herausfordernde Projekte stecken.

Trotzdem ist die 33-jährige auf dem Teppich geblieben. Sie mag tough sein in ihrer Arbeit. Doch sie feiert und lacht genauso gerne. Vielleicht ist diese Bodenständigkeit ja das Geheimnis ihres Erfolgs.