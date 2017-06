Angefangen hat Maja Hürst als Streetart-Künstlerin. Ihre Kunst, signiert mit ihrem Künstlernamen TIKA, schmückt Hauswände auf der ganzen Welt. Inzwischen malt sie zunehmend auf Leinwände.



Fährt man in Zürich in den Hauptbahnhof ein, begegnet man gleich zwei ihrer Kunstwerke. Auf die Mauern des Clubs «Hive» hat sie ihre typische Hand gemalt, die einen Zweig zwischen den Fingern hält. Gerade um die Ecke ist eines ihrer Lieblingsmotive verewigt: ein leuchtender, farbiger Pfau.

Maja Hürsts Kunst hat eine unverwechselbare Bildsprache. Diese entwickelt die gelernte Grafikerin immer weiter.

Neue Lust an der kleinen Leinwand

Die Künstlerin hatte früh den Drang ein Leben zu führen, das sie selber bestimmt und das in kein Achtstundenschema passen muss. Das bedeutet aber, dass sie oft nächtelang arbeitet, an ihren Werken schafft. Malen ist für sie eine Möglichkeit, sich aus dem Alltag zu lösen. Ganz für sich zu sein. Dabei hört sie oft stundenlang Hörbücher.

Immer häufiger wird Maja Hürst auch für grosse Wandbemalungen angefragt. Dazwischen organisiert sie bei sich zu Hause Treppenhaus-Ausstellungen oder wird für Ausstellungen eingeladen. Wie 2014, wo sie in einem Privatmuseum in Ziegelbrücke eine grosse Einzelausstellung hatte.

Die grossen Wandbilder liebt sie immer noch, doch in den letzten Jahren hat sie zunehmend ihre Lust an der kleineren Leinwand entdeckt. Und sie hat sich mit der Abstraktion beschäftigt. Ein ganzer Zyklus von Bildern ist so entstanden.

Dasitzen und die Welt anschauen

Leben und arbeiten findet bei Maja Hürst hauptsächlich an zwei Orten statt: in ihrer grossen Zürcher WG und in Berlin. Dort baut sie 2017 zusammen mit ihrem Freund, einem Architekten, ein Atelierhaus.

Doch auch in Zukunft möchte sie, die mehrere Sprachen spricht, den Winter über in wärmeren Gefilden arbeiten. Brasilien, Thailand, Indien. Für Maja Hürst ist Kunst auch eine Art Lebensstil mit dem sie sich gesellschaftlichem Druck und dem hektischem Alltag entzieht. «Kunst ist auch dasitzen und die Welt anschauen – und daraus etwas zu schaffen», sagt sie.