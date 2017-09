Ägyptische Künstlerin Statt für Freiheit zu kämpfen, musste sie Windeln wechseln

Heute, 17:28 Uhr

Susanna Petrin

Heba Khalifa muss sich in Ägypten als alleinerziehende Mutter durchschlagen. Ihren Alltag verarbeitet sie in ihren Fotoserien. Das nächstes Projekt der Künstlerin entsteht in der Schweiz.