Die Liste künstlicher Objekte auf dem Mond ist lang. Im Zuge der Apollo-Missionen hat sich einiges angesammelt. Denn Sonden und Rover zurückzubringen, ist – klar – zu aufwändig.

Aber rein schöngeistige Kunstwerke auf den Mond zu schiessen – ist das nötig? Der neuste Zugang ins Museum der Mondkunst ist ein Schwedenhäuschen in Miniaturformat. Am Mittwochmorgen um 7:11 Uhr ist es ins Weltall gestartet. Ganz so neu ist die Idee, Kunst auf dem Mond zu platzieren aber nicht. Fünf Beispiele für Mondkunst – die offensichtlich vorwiegend männlich besetzt ist.

1. Mikael Genberg: «Moonhouse»

Legende: Um endlich abzuheben, wurde das Mondhaus des schwedischen Künstlers Mikael Genberg auf dem Ispace-Mondrover «Tenacious» angebracht. Das mit Spezialfarbe lackierte Miniaturgebäude wird auf dem Mond von einem Roboter an Ort und Stelle gehievt. Moonhouse/Ispace Mission 2

Pre-Launch-Party, Livestream, eigene Website: Die «Moonhouse»-Mission ist gross anlegt. Ein riesiger Aufwand für ein winziges Haus, denn es misst nur 12 x 8 x 10 Zentimeter. Im Verlauf des Projekts, welches Mikael Genberg seit 25 Jahren plant, musste er bei der Grösse Abstriche machen. Wie die SZ schreibt, schwebte ihm eigentlich ein Haus in der Grösse eines Erwachsenen vor. Doch die ausführende Firma war nur bereit, das Werk mitzunehmen, wenn es unter 100 Gramm wiegt. Der Künstler sagte dazu der Nachrichtenagentur AP: «Auf diesem Planeten ist es klein, aber auf dem Mond wird es gross sein». Ankommen soll die Rakete samt Häuschen in etwa vier Monaten.

2. Jeff Koons: «Moon Phases»

Seit Februar 2024 ist auch die Kunst von Jeff Koons auf dem Mond: Seine 125-teilige Skulpturenreihe – bestehend aus 125 Minimonden aus Stahl – flog mit dem Lander «Nova-C» zum Erdtrabanten. Die Skulpturen haben einen Durchmesser von etwa 2.5 Zentimeter und tragen jeweils den Namen wichtiger Personen der Menschheitsgeschichte, darunter Aristoteles, David Bowie, da Vinci und Gandhi. «Moon Phases beschäftigt sich mit dem globalen Streben der Menschheit über die Erde hinaus ins Universum», so Koons.

3. Andy Warhol: «Moon Museum»

Das erste Kunstwerk auf dem Mond war eine winzige rechteckige Keramikkachel (1.4 x 1.9 Zentimeter), die «geschrumpfte» Zeichnungen von sechs Künstlern zeigt. Darunter die berühmt-berüchtigte Penis-Zeichnung von Andy Warhol. 1969 soll ein Nasa-Ingenieur die Keramikplatte in einer Geheimaktion auf dem Landemodul der Apollo 12 angebracht haben. Ob sie heute noch intakt ist, sei unklar, sagte Kulturjournalist Alf Mayer gegenüber Deutschlandfunk Kultur. Sie sei wohl zerschellt. Denn die Mondfähre, an der sie angebracht war, wurde beim Wiederandocken an das Raumschiff abgestossen – und zerplatzte.

4. Paul van Hoeydonck: «Fallen Astronaut»

Legende: «Fallen Astronaut» stellt einen verunfallten Raumfahrer in einem Raumanzug dar. Während der Apollo-15-Mission wurde das Kunstwerk von den beiden Astronauten Dave Scott und James Irwin zusammen mit der Gedenkplakette aufgestellt. Wikimedia Commons/NASA

Ein weiteres Mond-Kunstwerk, von dem die Nasa erst nichts wusste, ist «Gefallener Astronaut». Der armlose Aluminium-Astronaut – ein Werk des belgischen Künstlers Paul Van Hoeydonck – befindet sich seit 1971 auf dem Mond. Die 8.4 Zentimeter grosse Skulptur dient einem einzigen Zweck: Sie ist ein Denkmal und erinnert mit einer zugehörigen Metallplakette an 14 verstorbene Raumfahrer.

5. Esther Huser: «My vision of Hope»

Eines haben alle genannten Beispiele gemeinsam: Sie sind winzig. Das liegt in der Natur der Sache, ein Kunstwerk in der Rakete ist eben Ballast. Liest man dann von einem ganzen Gemälde auf dem Mond, wird man stutzig. Womit wir bei Esther Huser wären, der ersten Schweizer Künstlerin, deren Werk auf den Mond geschickt wurde, nachdem sie einen internationalen Kunstwettbewerb gewonnen hat. Über ihre Errungenschaft berichteten mehrere Schweizer Medien 2024. Sie malt fotorealistisch und im Grossformat. Umso enttäuschender: auf den Mond geschossen wurde lediglich eine digitale Datei, das elektronisch Abbild ihres Blumenbildes. In einer Zeitkapsel.