Engagierte Autorin Arundhati Roy – das schlechte Gewissen Indiens

Heute, 15:41 Uhr

Yves Bossart

«Das Ministerium des äussersten Glücks» heisst das neue Buch der indischen Autorin Arundhati Roy. Damit knüpft sie an ihr Kernthema an: die soziale Ungleichheit in ihrem Land.

Sendung zu diesem Artikel

Sternstunde Philosophie

Arundhati Roy: Indiens Kämpferin für die Unterdrückten 17.09.2017 11:00 Sie kennt kein Pardon. Die indische Schriftstellerin und Sozialaktivistin Arundhati Roy kämpft mit spitzer Feder für Aussenseiter und gegen Unterdrückung. Im Gespräch mit Yves Bossart verrät sie, warum sie Angst hat um ihr Land und was der Westen von der grössten Demokratie der Welt lernen kann.