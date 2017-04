Michelle Steinbeck, Joël Dicker, Frédéric Zwicker, Stefan Bachmann, Fatima Moumouni und Julia Weber haben für die Sendung «HörPunkt» einen Essay verfasst – jeweils über ein Thema, das sie persönlich umtreibt.

Debatte mit jungen Autorinnen und Autoren Die zeitgenössische Literatur ist immer auch eine Auseinandersetzung mit der politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, und kulturellen Aktualität. Der «HörPunkt» lotet aus, was Autorinnen und Autoren unter 35 umtreibt.

Live aus dem Radiostudio Zürich: Radio SRF 2 Kultur, 2. April 2017, 11-17 Uhr



Frédéric Zwicker

Frédéric Zwicker arbeitet als Texter, Journalist, Moderator und Redakteur der Kulturzeitschrift «Saiten». Er trat bereits regelmässig an Poetry Slams auf, bevor 2016 sein Debütroman «Hier können Sie im Kreis gehen» erschien. Seit 2006 setzt er seine Texte in der Band «Knuts Koffer» auch musikalisch um.

Das Essay:

«Einstieg»

Ein Ausschnitt:

«Ja oder nein. Wer wüsste mehr darüber zu erzählen als ich?

Mir sind die Zwischenstufen eingestürzt.»

Michelle Steinbeck

Michelle Steinbeck studierte Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Sie ist Redaktorin und veröffentlichte bereits Kolumnen, Prosa und Lyrik in verschiedenen Medien. 2016 erschien ihr erster Roman «Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser ein Walfisch». Er wurde sowohl für den deutschen als auch für den Schweizer Buchpreis nominiert.

Das Essay:

«frauentag» (ab 12 Uhr online)

Ein Ausschnitt:

«Wenn ich dich so anschaue», sagt sie, um tiefste Bitterkeit bemüht, «dann frage ich mich, ob die Frauenbewegung überhaupt jemals stattgefunden hat.»

Joël Dicker

Joël Dicker ist in Genf aufgewachsen. Mit seinem zweiten Roman «La vérité sur l’affaire Harry Québert» gelang ihm 2012 die Sensation im französischen Bücherherbst: Er gewann dafür unter anderem den Prix Goncourt des Lycées, den Grand Prix du Roman de l’Académie Française und stand in der Endausmarchung für den Prix Goncourt. Bislang wurde der Roman über 1,5 Millionen mal verkauft und in 45 Ländern veröffentlicht.

Das Essay:

«L'importance de l'échec» / «Der Wert des Scheiterns»

Ein Ausschnitt:

«Les échecs vont apprendront tout, ils vont construiront. Le succès vous laissera plein de doutes et plein de questions.»

«Der Erfolg lässt dich voller Zweifel und Fragen zurück.

Aus dem Scheitern lernst du alles.»

Fatima Moumouni

Fatima Moumouni ist seit 2011 auf den Poetry Slam-Bühnen unterwegs. Sie performt vor allem im deutschsprachigen Raum, hatte aber auch schon einige Auftritte in Togo und Ghana. Fatima Moumouni engagiert sich für muslimischen Poetry Slam und gegen Rassismus. Sie bildet zusammen mit Laurin Buser das Spoken Word-Duo «Zum goldenen Schmied».

Das Essay:

«Hautfarben»

Ein Ausschnitt:

«Ich hoff', fühlst dich nicht von mir

An der Borke deiner Birke gesägt

Ich wollt’ nur, dass du s weisst,

Deine Haut ist dir Privileg.»

Stefan Bachmann

Stefan Bachmann ist schweizerisch-amerikanischer Doppelbürger. Von Charles Dickens und C.S. Lewis inspiriert, beginnt er seinen ersten Roman zu schreiben. 2012 publizierte er dann «The Peculiar». Der Fantasy-Roman wurde in Amerika ein Riesenerfolg und auch in der Schweiz hat die Übersetzung mit dem Titel «Die Seltsamen» grosse Beachtung gefunden.

Das Essay:

«Menschen = Bücher»

Ein Ausschnitt:

«Bücher sind wie Menschen. Es gibt gute und schlechte, und oft meint man, man weiss welches was ist, nur schon vom Cover her.»

Julia Weber

Julia Weber verbrachte ihre ersten beiden Lebensjahre in Tansania, bevor sie mit ihrer Familie in die Schweiz zurückzog. Sie studierte Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. 2017 erschien ihr Roman «Immer ist alles schön». Julia Weber ist Mitbegründerin der Gruppe «Literatur für das, was passiert» und Gründerin des Literaturdienstes.

Das Essay:

«Der Weg»

Ein Ausschnitt:

«Stellen Sie sich einmal vor, es gäbe keinen Himmel mehr. Herr Kraft, stellen Sie sich das vor, es gäbe so viele hohe Häuser in Ihrer Stadt, dass man den Himmel nicht mehr sehen kann.»

Sendung: Radio SRF 2 Kultur, Hörpunkt, 02.04.2017, ab 11:00 Uhr