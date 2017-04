Über ein Jahrhundert später, im Dezember 1914, mischte sich der damals weit herum bekannte Schweizer Dichter Carl Spitteler mit einer kraftvollen Rede in die Tagespolitik ein: In «Unser Schweizer Standpunkt» geisselte Spitteler die politischen Spannungen, die sich nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs im Innern der Schweiz aufgebaut hatten.

Die Romandie hielt zu Frankreich, die Deutschschweiz zum Deutschen Reich. Die Gehässigkeiten erreichten ein Ausmass, dass Zeitgenossen ein Auseinanderbrechen der Schweiz befürchteten. Auch Spitteler. Er rief in seiner Rede zu innerer Geschlossenheit auf und forderte, gegenüber den Kriegsparteien strikt neutral zu bleiben.

Spitteler erhielt viel Applaus, aber längst nicht nur. Er hatte in seiner Rede einige tadelnde Worte an die Adresse Deutschlands gerichtet. Aus deutschfreundlichen Kreisen schlug ihm nun eine Welle des Hasses entgegen. Ein Shitstorm der ersten Stunde.