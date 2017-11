Sendungen zum Buchpreis

Am Sonntag, 12.11. überträgt 52 beste Bücher die Verleihung des Schweizer Buchpreises ab 11 Uhr live aus Basel. Ebenfalls am Sonntag widmet sich 52 beste Bücher um 20 Uhr in einer Sondersendung der Gewinnerin oder dem Gewinner.