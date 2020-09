Arthur Lanz hat Pech. Er trägt einen Namen, der gleich auf zwei Helden verweist. Auf König Artus und Ritter Lancelot. Trotzdem hat er wenig Heldenhaftes an sich. Bis er eines Tages eine Heldentat vollführt. Und dann gleich noch eine.

In ihrem aktuellen Roman schreibt die deutsche Schriftstellerin Monika Maron über Helden und was es bedeutet, in einer «postheroischen» Gesellschaft zu leben. Sie schreibt über die Stellung der Männer und einen immer kompromissloser geführten Kampf gegen sie. Sie schreibt auch über den Mut, den es braucht, sich heroisch zu verhalten. Und sei dies nur die Rettung eines Hundes oder die Treue zu einem in Verruf geratenen Freund.

Michael Luisier