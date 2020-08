Auch Erwachsene haben ihre Idole in der Kinderbuchwelt: Vier Autorinnen und Autoren haben uns verraten, in wessen Haut sie gerne schlüpfen würden. Und welche Geschichte gar nicht geht.

Gion Mathias Cavelty: «Ich bin verrückt, du bist verrückt, wir alle sind verrückt!»

Der Bündner Autor Gion Mathias Cavelty outet sich als «Alice im Wunderland»-Fan, indem er die Grinsekatze zu seiner Kinderbuchheldin kürt. Die Katze sei eine wahre Philosophin.

Patti Basler: «Ich will jemand sein, der wild ist!»

Die Satirikerin Patti Basler will vieles sein. Alles ausser der Regenbogenfisch – dessen Geschichte sei nämlich total sinnfrei. Am liebsten mag sie Bücherheldinnen, die sich nicht in eine Schublade stecken lassen.

Matto Kämpf: «Mr. Fox von Roald Dahl ist der coolste!»

Obwohl Michael Ende vielerorts gefeiert wird, der Berner Schriftsteller Matto Kämpf ist kein Bewunderer von ihm. Der Grund: Endes «Die unendliche Geschichte» sei für ihn, Zitat, «kryptisches Geschwurbel».

Nora Gomringer: «Lieber ein Kaninchen statt Pippi»

Die Lyrikerin Nora Gomringer ist vielbeschäftgt. Deshalb erkennt sie sich im Kaninchen aus «Alice im Wunderland» wieder: «Keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit!»

Hinweis der Redaktion: Die Videos entstanden im Rahmen der Solothurner Literaturtage, die wegen Corona im Mai nur virtuell stattfanden. Daher filmten die Autorinnen und Autoren sich selbst.