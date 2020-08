Beethoven chattet: alle Episoden Textbox aufklappen Textbox zuklappen Anlässlich seines 250. Geburtstags lassen wir Ludwig van Beethoven chatten: immer mit einem Augenzwinkern und einem wahren Kern. Der Maestro chattet mit: seinem Arzt Dr. Malfatti

seinem Bruder Kaspar

seinem Klavierschüler Erzherzog Rudolph

seiner Geliebten Marie

seinem Groupie aus der Schweiz

Dichterfürst Goethe

seinem Vermieter

seiner Haushälterin Frau Schnaps

Episode 1: Beethoven und sein Arzt Dr. Malfatti

Mit wem soll Beethoven noch chatten? Sie wählen – wir liefern den Chat nach. Kanye West War Beethoven tatsächlich schwarz? Kanye West will es wissen. Kanye West % Napoleon Beethoven im Revolutions-Chat mit Napoleon Bonaparte. Napoleon % Tindern mit Beethoven Beethoven swipet auf Tinder nach der grossen Liebe. Tindern mit Beethoven % Abstimmen Abstimmen Danke fürs Mitmachen!

Hintergrund zum Chat: Beethoven war zeit seines Lebens sehr krank. In Briefen klagte er über Schwerhörigkeit, Unterleibskrämpfe und Unterleibserkrankungen. Später litt er immer wieder an Infekten der Nase, an Nasenbluten und Asthma. Seine Todesursache war wahrscheinlich eine Bleivergiftung.