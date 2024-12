So kommen Sie an Tickets – und so wird sich der ESC anfühlen

Der Hintergrund: Bund, viele Herzchen und Swissness – Heute ist in Basel der visuelle und akustische Auftritt des Eurovision Song Contest vorgestellt worden. Er verbindet traditionelle Bilder und Musik aus der Schweiz mit Spezialeffekten und modernen Beats. Die SRG gewährte erste Einblicke in die ESC-Szenerie.

Das ist das visuelle Erscheinungsbild: Im Zentrum des visuellen Signets stehen die ESC-Herzen, die sich pixelartig zu virtuellen Bildwelten formieren und in Kontrast zu realen Videosequenzen treten. Diese reichen von einer Heidi-Bergidylle bis zu Bildern einer vielfältigen modernen Gesellschaft. So wird das Motto «Unity Shapes Love» umgesetzt und der Eurovision Song Contest in sein neues Zuhause, die Schweiz, geführt. ESC 2025-Art Director Artur Deyneuve dazu: «Die Schweiz ist ein Land in dem wir einander zuhören. Und wenn wir einander zuhören, werden wir Liebe finden.»

So klingt der ESC 2025: Die Klangwelt, die den ESC untermalt, vereint Tradition und Moderne. Das Fundament bildet ein treibender, satter Beat, gespickt mit traditionellen Versatzstücken. Auch das Klangbild greift hier das Gastgeberland Schweiz auf. Der Basler ESC-Sound reicht von Techno-Elementen über Naturklänge bis hin zu Alphörnern, Jodelklängen und Hackbrettern. Artur Deyneuve dazu: «Wir haben einen mutigen, energiegeladenen Track geschaffen, der das Publikum mit seinen treibenden Beats und musikalischen Überraschungseffekten auf ein unvergessliches Erlebnis einstimmt.»

So sieht die ESC-Bühne aus: Für die Showbühne, die in eine virtuelle Bergwelt eingebettet ist, zeichnet Florian Wieder verantwortlich, der bereits zum vierten Mal ein ESC-Bühnenbild entwickelt hat.

Auf der Bühne werden Elemente wie schneebedeckte Berge in einem vierseitigen Rahmen zu sehen sein. Der wiederum steht für die Schweizer Landessprachen. Hinzu kommt ein Gittermuster, das auf den «Swiss Grid» der Schweizer Designlegende Karl Gerstner zurückzuführen ist.

Legende: Stage-Designer Florian Wieder (links im Bild) erläutert in Basel die Idee hinter der vierseitigen Bühne: SRG/SSR

Hier gibt es die Tickets: Ebenso bekanntgegeben wurde das Prozedere des Ticketverkaufs für die neun Shows in der Basler St. Jakobshalle. Am 16. Dezember um 16:00 Uhr startete die Vorregistrierung, der am 29. Januar der eigentliche Ticketverkauf folgen wird. Der Verkauf liegt in den Händen der Plattform Ticketcorner.

