Der Schweizer Jojo Mayer ist als Jazz-Schlagzeuger eine internationale Grösse. Sein Leben ist eine kompromisslose Suche nach neuer Musik, neuen Ideen und Wegen, unsere Gegenwart zu verstehen und zu verändern. Dafür nimmt der Musiker in Kauf, dass er immer wieder gegen den Strom schwimmen muss.

Warum tut er sich das an? Aus dem unerschütterlichen Glauben heraus, dass gängige Sichtweisen und rigide Wertvorstellungen verändert werden können. Die Veränderung ist zentral in Mayers Welt. Sie ist die einzige Konstante, die er kennt.

Spiel mit der Wahrnehmung

Brian Eno sagte mal in einem Interview: «Es gibt heute wahrscheinlich mehr gute Musik denn je. Ich denke zum Beispiel an den grossen Drummer Jojo Mayer, der seinen Stil aus computergenerierter Musik entwickelt hat. Das Resultat ist nicht nur verblüffend, sondern auch emotional sehr kraftvoll.»

Brian Eno spricht Jojo Mayers spielerischen, scheinbar grenzenlosen Umgang mit Rhythmen an, wie er mit unserer Wahrnehmung von Zeit spielt. In der Dokumentation «Jojo Mayer – Changing Time» geht es auch um Zeit. Der Film begleitet Mayer rund um die Welt und in den schillernden Kosmos seiner Gedanken.