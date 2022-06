Die Musik der Rockband Linkin Park hat Rami Msallams Leidenschaft für die Musik geweckt. Nachdem er ihre Songs gehört hatte, brachte er sich das Gitarrespielen selbst bei, mittels Online-Tutorials. Zuerst lernte er Metal-Hits wie «Master of Puppets» von Metallica, merkte dann aber bald, dass er lieber eigene Musik spielen und singen wollte.

Dann begann im Frühling 2011 der Krieg in Syrien. Rami floh als Teenager mit seiner Familie in die Schweiz. Die ersten Songs, die er veröffentlichte, drehen sich auch um seine Flucht. Sie tragen Titel wie: «The Exodus», «Hybrid Feelings», «The Storm has begun», «Illegal with no papers». Darin reflektierte und sortierte er seine Gefühle, drückte seine Gedanken, seine Ängste aus.

Stilwechsel – Themenwechsel

In Frauenfeld machte Msallam die Matura und studiert nun Architektur an der ETH Zürich. Mit der Zeit in der Schweiz erweitert sich sein Musikgeschmack und sein eigener Stil. Seit einiger Zeit faszinieren ihn die verzerrten Synthesizer-Sounds und Stimmen des Hyperpop. «Ich finde diese Klänge haben was Frisches». Auch seine Musik entsteht nun hauptsächlich am Synthesizer, aber die direkte, durchdringende Kraft des Metal scheint nach wie vor mitzuschwingen.

«Es kommt darauf an, was ich gerade höre. Es ist ein Prozess», sagt er im Gespräch, «und ich denke auch nicht, dass ich für immer bei diesem Stil bleiben werde. Ich habe jetzt Freude daran und dieser Sound gibt mir Lust, Musik zu machen».

Mit dem Stilwechsel ging teilweise auch ein thematischer Wechsel einher. Seine Texte drehen sich nun auch um andere, aber nicht minder virulente Themen: Um die Möglichkeiten, die Grenzen und das Wesen von Künstlicher Intelligenz etwa, wie in «Paradigms», oder um den Konflikt zwischen Rast und Unrast, wie in «Seelenmuskel».

«Solos & Sights»: Projekt für Musiker mit Fluchterfahrung Box aufklappen Box zuklappen Rami Msallam ist dieses Jahr zusammen mit 11 weiteren Musiker:innen Teil des Projekts «Solos & Sights». Initiiert wurde diese Künstlerbegegnung vom kooperativen Zusammenschluss der Bodensee-Anrainerkantone und -Länder, der «Internationalen Bodenseekonferenz». Kuratiert wurde es dieses Jahr von einem Kollektiv rund um den Künstler San Keller und die Pianistin Simone Keller. Im Rahmen von «Solos & Sights» gibt es am Samstag, 25. Juni, zwei Musik-Spaziergänge in Frauenfeld, bei welchem das Publikum zusammen mit den 12 Musizierenden an sehens- oder erkundenswerte Orten wie dem Eisenwerk Frauenfeld vorbeikommen, wo dann jeweils ein:e der Künstler:innen solo auftritt. Das Spezielle an der Idee: Die Musizierenden, das Publikum, sowie die Veranstalter und das Kuratorium sollen alle gemeinsam von Sight zu Sight spazieren, damit vor und nach den Performances ein Ausstausch mit den Musizierenden und über deren Musik stattfinden kann. Ausserdem haben alle Musiker:innen im Rahmen von Solos & Sights einen kurzen Podcast produziert: Collagen aus Musik, Texten, Geräuschen aus ihren Herkunftsländern.



«Mein Alltag ist ziemlich voll, ich bin ständig unterwegs: Fürs Studium, für die Musik, ich bin in Vereinen dabei», stellt der 23-jährige Msallam fest. Er spüre selbst oft diesen «Grind», dieses Immer-was-tun-Wollen, und mag es, wenn er beschäftigt ist. Aber wie so viele denkt auch er, dass es manchmal zu viel ist. Man müsse sich auch eingestehen können, wenn man eine Pause braucht und sich Pausen gönnen – und den «Seelenmuskel» entspannen?

Auftritt Partykiller

Immer wieder holt ihn sowohl im Privaten aber auch in seiner Musik die Vergangenheit ein. Auf Partys etwa, wenn er gefragt wird, woher er kommt oder wie er in die Schweiz gekommen ist. Auf seine Schilderungen wissen viele nicht, wie sie reagieren sollen. Dann ist seine Geschichte ein «Partykiller».

Einer seiner neueren Titel heisst denn auch «Partykiller»- Darin verarbeitet er genau solche Situationen, für die er selbst – und auch die ahnungslos Fragenden – eigentlich nichts können.

Denn der Krieg, die Gewalt und die dafür Verantwortlichen tragen die Schuld. Msallam schreit seine Gefühle unter seinem Pseudonym «Nation Zero» in dieser so harten wie sarkastischen Mischung aus Hyperpop, Techno, Metal und Rap mit verzerrter Stimme heraus.

Materialisierte Gedanken

Auch nach dem Architekturstudium will Rami Msallam weiterhin Musik machen, «sie ist ein Teil meines Lebens, und für mich gehört beides zusammen». Für ihn haben Musik und Architektur viel gemeinsam. Man konstruiere Musik genau wie Architektur zuerst im Kopf.

Legende: Rami Msallams Song sind eine Mischung aus Hyperpop, Techno, Metal und Rap. Michael Züger

Ein Song sei also nicht nur ein Song, sondern vor allem der Gedanke dahinter oder das, was man mit ihm vermitteln will. Genauso würde er sagen, dass Architektur nicht die Gebäude sind, sondern das architektonische Denken, meint Msallam. «Das, was also schliesslich klingt beziehungsweise da steht, sind eigentlich materialisierte Gedanken.»