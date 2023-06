Mit «The Girl from Ipanema» landete sie 1963 einen Welthit, nun ist die brasilianische Sängerin Astrud Evangelina Weinert, besser bekannt als Astrud Gilberto, im Alter von 83 Jahren gestorben. Dies teilte ihre Enkelin Sofia Gilberto mit. Die Todesursache ist noch unklar.

Legende: Bossa-Nova-Ikone Astrud Gilberto, um 1964. IMAGO / Everett Collection

Geboren wurde Gilberto am 20. März 1940 in Salvador de Bahia als Tochter eines Deutschen und einer Brasilianerin. Ab 1959 war sie mit dem Bossa-Nova-Star João Gilberto verheiratet.

Im Gegensatz zu ihrem Mann hatte sie zunächst wenig Interesse an einer eigenen Karriere. Zu ihrem späteren Weltruhm gelangte sie zufällig.

Ihr Mann João nahm 1963 mit dem Jazzsaxofonisten Stan Getz in New York eine Version von «Garota de Ipanema» auf. Mit dieser Interpretation gewann sie 1965 den Grammy Award – den ersten, der an eine brasilianische Sängerin verliehen wurde.

Im Lauf ihrer langen Karriere veröffentlichte Gilberto 19 Alben. Dazu gehören «Stan Getz and Astrud Gilberto» (1964), «The Shadow of Your Smile» (1965), «Live in New York» (1996) und «Jungle» (2002). Sie spielte vorzugsweise Bossa-Nova-Stücke ein, aber auch Standards wie «Fly me to the Moon».

Karriere mit dunklem Schatten

Der Erfolg von «The Girl from Ipanema» hatte seine Schattenseiten: Die Ehe mit João zerbrach, als alleinerziehende Mutter litt sie unter finanziellen und psychischen Nöten.

Für ihr musikalisches Lebenswerk erhielt Gilberto 1992 die Auszeichnung «Latin Jazz USA Award for Lifetime Achievement». 2001 zog sie sich aus dem Musikgeschäft zurück und widmete sich fortan der Malerei.