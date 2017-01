Afghaninnen spielen am WEF Musik ist nichts für Mädchen? Dieser Chor beweist das Gegenteil

Heute, 16:26 Uhr

Matthias Kündig

Am WEF in Davos zu spielen ist leicht – in der Heimat weniger: Zarifa Adiba und das Frauenorchester Zohra trauen sich dennoch, in Afghanistan zu musizieren.