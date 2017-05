Was heisst Virtuosität für einen Jazzmusiker, eine Jazzmusikerin? Und was für eine Rolle spielt sie in einer so hochindividuellen Musik? Die Sängerin Anne Czichowsky, die Pianistin Vera Kappeler und der Trompeter Thomas Gansch sind auf ihre Art hochvirtuos – ihre Annäherung an Ella, Monk und Dizzy.