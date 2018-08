Joachim Raff hat über 300 musikalische Werke, dazu zahlreiche Schriften und Briefe hinterlassen. Das Raff-Archiv in Lachen SZ , Link öffnet in einem neuen Fensterwill diese Bestände wissenschaftlich erfassen und biografisches Material zugänglich machen.

Den Umzug in Raffs Geburtshaus feiert das Archiv am 7. bis 9. September mit einer wissenschaftlichen Fachtagung und einem Konzert in der Kirche Lachen.