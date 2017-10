Freude schöner Götterfunken! Mit Beethovens 9. Sinfonie hat das Tonhalle Orchester den neuen Konzertsaal eröffnet. Schauen Sie hier das Konzert in voller Länge.

Beethovens Neunte aus der Tonhalle Maag 76 min, vom 1.10.2017

Dauer: 76 Minuten

Passender geht es kaum. Als am Schluss von Beethovens 9. Sinfonie die «Ode an die Freude» erklang, brach in der Zürcher Klassikszene eine neue Ära an: Die neue Tonhalle Maag wird für die kommenden drei Jahre zur provisorischen Heimat des Tonhalle Orchester Zürich.

Beethoven geht in die Extreme

Gleich das erste Konzert ist ein Test für den Konzertsaal. Denn Beethovens Neunte geht in die Extreme: sowohl bei den Emotionen wie in der Dynamik.

Wie transportiert der neue Saal die feinen, leisen Orchesterklänge? Und wie klingt das Echo im Raum auf die Jubelstürme nach der Ode von Friedrich Schiller? Sehen und hören Sie mit – in der Konzertaufnahme vom Eröffnungsfest am Samstag, 30. September.

Das sagt der Kritiker zur Eröffnung Der Neustart ist gelungen: Das Provisorium im Maag-Areal ist hip gestaltet und die Akustik des Saals ähnelt tatsächlich derjenigen des altehrwürdigen Tonhallesaals, so wie es von Akustiker Karlheinz Müller geplant war. Beide Säle schmeicheln dem Klang, ohne ihn zu verwischen, und sie geben ihm die Möglichkeit aufzublühen.



Neben einem zeitgenössischen Bratschenkonzert des diesjährigen «Creative Chair» Brett Dean stand – wie so oft bei Eröffnungen – Beethovens 9. Sinfonie auf dem Programm. Chefdirigent Lionel Bringuier dirigierte solide, seiner Interpretation fehlte allerdings noch die persönliche Note und die Stringenz.



Die Musizierenden des Orchesters hingegen bewiesen mit ihrem warmen Klang, ihrer technischen Präzision und ihrem dringenden Ausdruckswillen einmal mehr, dass sie zu den Top-Orchestern weltweit gehören.



Moritz Weber, Musikredaktor Radio SRF 2 Kultur



