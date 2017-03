Die Facebook-Gruppe #Ichbinhier möchte Diskussionen auf Facebook entschärfen. Um das zu erreichen mischen sie sich freundlich ein.

Worum geht's?

Die Facebook-Gruppe #Ichbinhier entschärft Diskussionen auf Facebook. Dazu mischen sich die Mitglieder von #Ichbinhier in hitzige Debatten ein und versuchen zu deeskalieren und sachliche Argumente einzubringen. Ihr Augenmerk liegt dabei auf den Seiten grosser Medienhäuser. Bei Artikeln über Flüchtlinge oder auch Putins Politik geht es beispielsweise oft heiss her.

Der Kniff: Jeder eigene Kommentar wird mit dem Hashtag #Ichbinhier abgeschlossen. So können die Kommentare schnell gefunden und von den Mitstreitern geliked werden. Denn Facebook macht Kommentare mit vielen Likes sichtbarer. Die Gruppe #Ichbinhier zählt zurzeit gut 26'000 Mitglieder, davon sind jedoch nur bis zu 500 wirklich aktiv.

Hannes Ley hat die Gruppe nach dem schwedischen Vorbild «Jag är här (Ich bin hier)» gegründet.

Warum ist's interessant?

Die Facebook-Gruppe nutzt die gleichen Waffen, wie viele Internet-Trolle. Durch das Liken der eigenen Beiträge werden diese nach oben gespült, sprich: prominenter platziert. Ein Versuch, dass nicht nur gut organisierte Hetzer mit ihren Kommentaren präsent sind, sondern auch die Gegenrede ihrem Platz erhält. Die Gruppe zeigt, dass ein respektvoller Umgang im Netz möglich ist – unabhängig von der politischen Haltung, die man vertritt.

Es geht also nicht um Meinungsmache oder darum, Menschen mit einer radikalen Meinung zu bekehren. Gegenüber dem «Spiegel Online» erklärt Gründer Hannes Ley: «Wir zielen auf die vielen stillen Mitleser ab, die Unentschlossenen. Der Hass ist im Netz so allgegenwärtig geworden, dass manche denken, es ist normal, so etwas zu schreiben.»

Um eine gewisse Einheit in den #Ichbinhier-Kommentaren zu gewährleisten, hat sich die Gruppe Regeln verordnet. Dazu gehört auch, dass keine Parteien angegriffen werden sollen, sondern vor allem die Diskussionskultur verbessert werden soll.

