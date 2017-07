Ein Baum bekommz wilden Besuchern und ein Tässchen Schaum wird zum Eltern-Alptraum: Das sind die besten Kulturgeschichten aus dem Web.

«Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man so voll in die Eier getreten wird?»

«Damit willst du einsteigen?»

Ja, damit steigen nicht nur wir ein. Sondern auch Hazel Brugger und Thomas Spitzer in ihre Youtube-Show. Später geht's bei den beiden etwa um Sexyness von Erdogan und Gesundheits-Latschen. Irre.

Das Studio ist trashig, der Name umständlich. Also direkt zum Fazit: «Im Youtube-Dickicht keimen auch originelle, würdevolle Inhalte neben den schwülstigen Influencer-Kanälen, die den Kommerz und die Klicks feiern.»

Hier ist also nicht jeder Klick Gold wert, aber gut investiert.

Ein ungleiches Paar wird Kult

Kulissenwechsel: Von Hazel und Thomas zu «Harold & Maude», von 2017 zu Hollywoods wilden 70ern.

Auf der Leinwand verliebt sich 1971 ein junger Depressiver in eine lebensfrohe Rentnerin. Damals war «Harold & Maude» ein Flop – heute ein hinreissender Filmschatz:

Auf der wilden Seite des Waldlebens

Ein Bäumlein steht im Walde, ganz still und stumm... Denkste! Wer ein Jahr lang ein Gehölz filmt, dem läuft so einiges vor die Linse. Das beweist dieses Slow Tree TV aus Italien.

Keine Angst, es wurden hier nur die wilden Momente des bäumigen Waldalltags herausgepickt. Und bei Minute 1:58 dann alle so:

Geschäumt, nicht gerührt

«Babyccino» heisst der neuste Gastro-Trend für kleine Gäste, der sich nahtlos einreiht zwischen Papas Flat White und Mamas Macchiato.

Keiner zu klein, ein Hipster zu sein.

Gegen die Gegener im Gruselkostüm

G20 in Hamburg, wichtige Staatsfrauen und -männer sitzen am Verhandlungstisch. Die Gegenwelt tummelte sich auf den Strassen – und im Netz. Das Anliegen ist ernst, mancher Protest kreativ: #LiebertanzichalsG20 oder #1000Gestalten – ganz schön gruselig.

Zwischen Demonstratinnen, Zombies und solchen, die einfach nur Zoff suchen: Ein unbedarfter Pizzabote und ein Hamburger, der dem Tumult mit Humor begegnete. Ganz nach dem Motto: «Ihr geht protestieren, ich #g20bierholen.»

Zu guter Letzt: Der Sprung ins Ungewisse

Wir entlassen euch mit guten Neuigkeiten ins Wochenende: Das Wetter sieht ganz wacker aus!

«Nichts wie ab in die Badi», frohlocken die einen. «Ich mag keine Schwimmbäder. Ich mag kein Chlor. Ich mag keine Sprungtürme», denken die anderen.

Schauspielschüler Lion muss den Sprung trotzdem wagen. Ins kalte Wasser – und ins zweite Studienjahr an der ZhdK.

Ein Sprung ins kalte Wasser. So starten die «Zwölf Schauspielschüler» der @zhdk in die zweite Staffel der SRF-Reportage. Um 22:25 auf SRF 1. pic.twitter.com/baGCvKWRLk — SRF Kultur (@srfkultur) 5. Juli 2017

Den Weg zur Bühnenreife säumen Hochgefühle und Bruchlandungen, zeigt die neue Staffel «12 Schauspielschüler».

Und unserem Feierabend? Dem steht nun nichts mehr im Weg.