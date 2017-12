Nach Twitter hat nun auch Youtube einen Jahresrückblick veröffentlicht und die Top 10 der populärsten Videos des Jahres bekanntgegeben. Dabei zählt nicht nur die Anzahl Views eines Videos, sondern auch Likes, Kommentare und Shares.

Neben Ed Sheeran und Lady Gaga gibt es doch einige Überraschungen in der diesjährigen Youtube-Bestenliste. Das populärste Video zum Beispiel dürfte hierzulande kaum bekannt sein. Es zeigt einen thailändischen Sänger im Austern-Outfit und wurde über 180 Millionen Mal angeschaut.

Der Mann hinter der Maske war Teil der Show «The Mask Singer», bei der maskierte Prominente in Kostümen gegeneinander antreten. Erst in der letzten Episode wird bekannt, wer hinter den Masken steckt. In diesem Fall war es der Sänger Pandavaram Prasarnmitr der Thai-Rockband Cocktails.

Zusatzinhalt überspringen Screenshot Wir sprechen über aktuelle Geschichten und Debatten im Internet. Von Montag bis Donnerstag um 17.40 Uhr in der Rubrik «Screenshot» bei Radio SRF 2 Kultur.

«You're on a rock»

Der US-amerikanische Musiker Bill Wurtz erzählte die Geschichte der Welt in 19 Minuten – vom Big Bang bis in die nahe Zukunft. Sein Mix aus trockenen Kommentaren, simplen Grafiken und komischen Sound-Effekten scheint zu gefallen. 1,1 Millionen Leute schauten das Video in den ersten acht Stunden. Heute hat seine kurze Geschichte der Welt über 35 Millionen Views.

«I’m important», «You wanna be me, don't you?» Auch Donald Trump hat es in die Top 10 geschafft. Er wurde bereits zu Beginn des Jahres Opfer einer Neu-Synchronisation seiner Amtseinführung.

Nicht zu vergessen Professor Robert Kelly, der bei einem Live-Interview mit der BBC von seinen beiden Kindern unterbrochen wird.