Zur Person

Verena Kast, geboren 1943, studierte Psychologie, Philosophie und Literatur und promovierte in Jung'scher Psychologie. Kast war Professorin für Psychologie an der Universität Zürich, Dozentin und Lehranalytikerin am dortigen C.-G.-Jung-Institut und Psychotherapeutin in eigener Praxis. Sie ist Mitrverfasserin des Buches «Die vier Elemente im Traum».