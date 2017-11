Aktivitäten am Digitaltag

SRF berichtet im Radio, Fernsehen und Online im Umfeld des Digitaltages während mehreren Tagen über das Thema Digitalisierung. Am Digitaltag selber werden im Hauptbahnhof Zürich Sendungen wie «Club», «Schweiz aktuell» oder «Medientalk» produziert und verschiedene Einblicke und Aktivitäten angeboten.

SRF bietet dem Publikum einen Überblick zu verschiedenen Aspekten der Digitalisierung, den Chancen und Herausforderungen. Im Austausch mit Experten von SRF kann sich das Publikum zudem vor Ort ein Bild machen über wichtige Themen wie die Identifizierung von Fake News oder die Möglichkeiten von Big Data.

Ausserdem geben bekannte SRF-Moderatoren in Facebook-Interviews Auskunft über ihr digitales Leben und Arbeiten – und wer mutig ist, kann sich auf das Dach von «SRF Meteo» wagen.

Die SRF-Aktivitäten im HB im Überblick

09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Digitales Verifizierungsquiz

Täglich sind wir einer Flut von Informationen ausgesetzt. Journalisten müssen diese Informationen verifizieren, bevor sie publiziert werden. Was stimmt, was nicht? Die Besucherinnen und Besucher am Digitaltag können ihr Wissen im digitalen Verifizierungsquiz testen und lernen dabei, wie Journalisten vorgehen.

09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Erlebnis Virtual Reality – Mutprobe auf dem «SRF Meteo»-Dach

Die Besucherinnen und Besucher des Digitaltages im Hauptbahnhof Zürich werden zu einer virtuellen Mutprobe eingeladen. Nachdem sie sich eine VR-Brille aufgesetzt haben, finden sie sich kurz darauf auf dem «SRF Meteo»-Dach wieder. Schritt für Schritt geht es nun vorwärts und auf einem Steg weit hinaus über den Gebäuderand, wo sie einige Überraschungen erleben.

09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

«Let's Play» – und die ganze Welt schaut zu

Computergames spielt man heute nicht mehr alleine. Bei «Let's Play» schaut die ganze Welt zu. Zusammen mit den SRF-Digitalredaktoren können die Besucherinnen und Besucher des Digitaltages am Zürcher Hauptbahnhof in die Welt der Computerspiele eintauchen und das Geschehen live auf YouTube kommentieren.

09:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Pendlerrechner: «Welcher Pendler-Typ sind Sie?»

Die Schweiz ist ein Land der Pendler. Fast vier Millionen Pendlerinnen und Pendler sind täglich unterwegs. Das SRF-Data-Team hat die wichtigsten Daten zusammengetragen. Am Digitaltag können die Besucherinnen und Besucher ihre Reisegewohnheiten in der interaktiven Anwendung von SRF vergleichen.

Ab 10:30 Uhr

Digitale Medienwelt: TV-Moderatoren im Facebook-Interview

Wie stark prägt die Digitalisierung das (Berufs-)Leben von Journalisten? In persönlichen Facebook-Interviews geben bekannte TV-Moderatoren von SRF Einblicke. Jeweils im 15-minütigen Livestream auf facebook.com/srf.ch:

10:30 Uhr «Rundschau»-Moderator Sandro Brotz

12:00 Uhr «Arena»-Moderator Jonas Projer

14:00 Uhr «10vor10»-Moderatorin Andrea Vetsch

10:00 Uhr bis 11:00 Uhr

«Treffpunkt» live von der ETH Zürich

«Medien und Informatik» heisst das neue Modul im Lehrplan 21. So will man die nächste Generation fit für eine digitale Zukunft machen. «Treffpunkt» fragt: Reicht das aus, um auf dem Arbeitsmarkt bestehen zu können? Diese und andere Fragen werden mit Bundesrat Johann Schneider-Amman und SRF-Direktor Ruedi Matter diskutiert.

13:00 Uhr bis 13:30 Uhr

«Tagesgespräch» live vom Digitaltag

Das «Tagesgespräch» ist fester Bestandteil des Mittagsprogramms von Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News. In der Sendung sprechen Akteurinnen oder Betroffene über tagesaktuelle Themen – am Digitaltag live im Zürcher Hauptbahnhof.

14:30 Uhr bis 15:45 Uhr

Aufzeichnung der Sendung «Club»

Der «Club» wird Digitalisierungsthemen aufgreifen, die die Menschen beschäftigen und ihnen auch Angst machen. In der Diskussionssendung versuchen die Gäste, diese Ängste einzuordnen, zu relativieren beziehungsweise Chancen zu erörtern. Die Sendung wird am gleichen Tag um 22:25 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.

15:00 Uhr bis 15:30 Uhr

Aufzeichnung des «Medientalk»

Schweizer Medien haben im Internet mit vielen Unwägbarkeiten zu kämpfen. Im «Medientalk» sprechen Verantwortliche über ihre Erfahrungen mit neuen Erwartungen der Nutzerinnen und Nutzer sowie die Herausforderung, Inhalte erfolgreich zu verkaufen. Das Gespräch wird am Digitaltag aufgezeichnet und am Samstag, 25. November, auf Radio SRF 4 News ausgestrahlt.

19:00 Uhr bis 19:25 Uhr

«Schweiz aktuell» live vom Digitaltag

«Schweiz aktuell» berichtet täglich und aktuell über die wichtigsten kantonalen, regionalen und kommunalen Themen und Ereignisse. Am Digitaltag sendet das Regionalmagazin mit einem Schwerpunkt zum Digitaltag live aus dem Hauptbahnhof Zürich.