Am 25. Oktober wurde der Schweiz die Digitalisierung näher gebracht. SRF war dabei – auf allen Kanälen und live vor Ort.

Anlässlich des zweiten Schweizer Digitaltages, Link öffnet in einem neuen Fenster widmet sich SRF auch dieses Jahr dem Thema Digitalisierung. Ob im Fernsehen, Radio oder Online: SRF beleuchtet verschiedene Aspekte der fortschreitenden Digitalisierung in der Schweiz, erklärt, welche Rolle die Digitalisierung in unserer Gesellschaft einnimmt und deckt die Chancen und Herausforderungen hinter dem digitalen Wandel auf.

SRF live vor Ort

Am Donnerstag, 25. Oktober, berichtet SRF live vom Hauptbahnhof Zürich, gewissermassen dem Hub des Digitaltages in der Deutschschweiz.

Von 13:10 bis 14:00 Uhr führt das Moderatoren-Duo Wasiliki Goutziomitros und Tobias Müller die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die Livesendung auf SRF 1 und beantwortet wichtige Fragen rund um die Digitalisierung.

wird direkt am Hauptbahnhof Zürich produziert. Von 09:00 bis 12:00 Uhr sendet auch Radio SRF 3 live vom grössten Digital-Anlass der Schweiz.

Interessiertes Publikum ist zudem eingeladen, sich vor Ort ein Bild zu machen. Besonders Wagemutige werden zu einer virtuellen Mutprobe eingeladen und steigen dank VR-Brille auf das «Meteo»-Dach von SRF.

Legende: Begeben Sie sich am Digitaltag virtuell aufs «Meteo»-Dach! SRF

Hintergründe und Archivperlen

Das Thema Digitalisierung steht bei SRF bereits ab Montag, 22. Oktober, im Fokus und ist unter anderem in verschiedenen Struktursendungen wie «Puls» oder «ECO» sowie online bei «SRF mySchool» präsent.

SRF-Sendungen zum Digitaltag Datum Sender Zeit Sendung 22.10.

SRF 1

21:05

Puls

SRF 1

22:25 Eco 24.10. SRF 1

21:50 10vor10

SRF zwei

23:45-05:50 Digitalnacht Archivperlen

25.10. SRF 1

Während Tennis Live

Sport

Radio SRF 4 News

09:00-09:30 Digitaltag: Was geschieht?



Radio SRF 3

09:00-12:00 Live vom HB Zürich



SRF 1

09:05-09:25 / 09:25-09:35 / 09:35-09:45 / 09:45-09:55

SRF mySchool

Radio SRF 1 10:00-11:00 Treffpunkt

Radio SRF 1 13:00-13:30 Tagesgespräch

SRF 1

13:10-14:00 Digitaltag Live vom HB Zürich



SRF 1

18:40 Glanz & Gloria



SRF 1

19:30 Tagesschau

SRF 1

20:05 Dok «Die Socialmedia-Influencer»



SRF 1

22:25 Einstein



Radio SRF 1

Regionaljournale St. Gallen und Zürich



Highlight ist die sechsstündige «Digitaltag-Archivnacht» am Mittwoch, 24. Oktober, ab 23.45 Uhr auf SRF zwei. Wasiliki Goutziomitros wirft während zwei Stunden einen Blick ins SRF-Archiv und nimmt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Digitalisierung. Anschliessend zeigen Archivperlen aus Kultsendungen der 80er- und 90er-Jahre wie «MTW» oder «Karussell» die Entwicklung der Digitalisierung aus damaliger Sicht.

Die Archivnacht auf SRF zwei 23:45

Digitaltag Archivperlen, moderiert von Wasiliki Goutziomitros 01:50 MTW – Menschen Technik Wissenschaft Veränderung der Arbeitswelt durch Automation und Rationalisierung im Büro (Sendedatum: 08.12.1980) 02:35 Karussell Überblick über Anwendungsmöglichkeiten des Personal-Computers (Sendedatum: 15.12.1982) 03:15 «Computerkiller» Fernsehfilm nach einem Stück von Emil Zopfi über einen Gymnasiallehrer, der sich gegen den Einzug des Computers in der Schule und in seinem persönlichen Alltag wehrt (Sendedatum: 05.12.1985) 04:10 Schlips Teenagersendung mit JungreporterInnen zum Thema Computer-Freaks / Einspielfilm und Tipps zum Umgang mit Computer-Sucht, sowie Videoclips (Sendedatum:06.05.1991 04:35 «Ein Tag in der schönen neuen Welt der Heimcomputer» Entwicklung und Verbreitung des PC-Computers (Sendedatum: 14.11.1997) 05:35 Einstein Künstliche Intelligenz – Die Macht der Maschinen (Sendedatum: 13.04.2017) 06:10 Ende der Archivnacht

Aktivitäten in zwölf Schweizer Städten

Der Digitaltag 2018 will die Digitalisierung greifbar machen und bietet unter dem Motto «Digital gemeinsam erleben» in zwölf Schweizer Städten verschiedene Aktivitäten sowie neue Perspektiven zum Thema Digitalisierung an.

Dazu gibt es insgesamt sieben Themenwelten zum Entdecken und Erleben, die von den beteiligten Unternehmen mitgestaltet werden: Das detaillierte Programm an den einzelnen Standorten kann hier, Link öffnet in einem neuen Fenster abgerufen werden.