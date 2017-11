Am 21. November 2017 laden über 40 renommierte Unternehmen und Institutionen die Bevölkerung ein zu erleben, was Digitalisierung für sie und für die Schweiz bedeutet. Der Aktionstag steht unter dem Patronat von Bundespräsidentin Doris Leuthard und Bundesrat Johann Schneider-Ammann.

Die Digitalisierung wird unsere Lebensweise in den nächsten Jahren und Jahrzehnten weiter verändern. Der erste Schweizer Digitaltag will zeigen, welche digitalen Chancen auf die Bevölkerung warten. Über 80 frei zugängliche Veranstaltungen von mehr als 40 Unternehmen und Institutionen warten auf das Publikum. Die grosse Halle des Hauptbahnhofes in Zürich bildet dabei den Hub des Tages. Die Bahnhöfe Genf, Lugano und Chur sind weitere Knotenpunkte. Zudem zeigen zahlreiche Partner in ihren Organisationen Brennpunkte der Digitalisierung.

Die offizielle Eröffnung des Digitaltages im Zürcher HB erfolgt durch Bundespräsidentin Doris Leuthard. In der grossen Halle wird über den ganzen Tag ein durchmoderiertes Bühnen-Programm geboten, dessen Inhalte über einen Livestream übertragen werden. Dazu gibt es sogenannte Themenwelten (Mobilität, Medien, Bildung & Arbeit, Technologie & Innovation, Gesundheit, Virtual Reality) für die sich die beteiligten Unternehmen zusammengeschlossen haben. Der Digitaltag soll deutlich machen, dass die Digitalisierung eine historisch einmalige Entwicklung ist, von der die Schweiz profitieren kann.