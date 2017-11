Am 21. November erlebt die Schweiz, was Digitalisierung für das Land und jede und jeden Einzelnen von uns bedeutet.

Über vierzig renommierte Unternehmen und Institutionen sind am Digitaltag beteiligt, der sich zu einem europaweit einmaligen Grossevent entwickelt hat. Gleich drei Bundesräte werden an diesem Tag auftreten – was die Bedeutung der Digitalisierung für die Schweiz und deren Bevölkerung unterstreicht.

Gewissermassen der «Hub» der Deutschschweiz ist der Zürcher HB mit der offiziellen Eröffnung durch Bundespräsidentin Doris Leuthard und einem über den ganzen Tag durchmoderierten Bühnen-Programm. Dramaturg Marcello Weiss produziert im Auftrag von Digitalswitzerland eine nach journalistischen Kriterien durchgängig moderierte Show, deren Inhalte über einen YouTube-Livestream übertragen werden.

Dazu gibt es sogenannte Themenwelten (Mobilität, Medien, Bildung & Arbeit, Technologie & Innovation, Gesundheit, Virtual Reality) für die sich die beteiligten Unternehmen zusammengeschlossen haben. Der Digitaltag soll aufzeigen, welche Chancen die Digitalisierung bietet und deutlich machen, dass diese Revolution eine historisch einmalige Entwicklung ist, von der die Schweiz profitieren kann.

Am HB und auf allen Vektoren

SRF ist am Digitaltag in Zürich mit verschiedenen Sendungen sowie innerhalb der Themenwelt Medien präsent. So werden die Zuschauerinnen und Zuschauer mithilfe einer VR-Brille das «Meteo»-Dach virtuell erkunden können und dabei einige Überraschungen erleben. Am Digitaltag selber werden im Hauptbahnhof Zürich Sendungen wie «Club», «Schweiz aktuell» oder «Medientalk» aufgezeichnet.

Alle diese Sendungsvorhaben haben das Ziel, dem Publikum einen Einblick in verschiedene Aspekte der Digitalisierung zu geben. Es soll aber auch um Chancen und Herausforderungen gehen. So widmet sich der «Kassensturz» an diesem Abend mit einer Spezialausgabe ganz der digitalen Revolution und der Frage, was sie für die Konsumenten bedeuten kann.

Radio, Fernsehen und Online werden das Thema «Digitalisierung» über mehrere Tage hinaus begleiten.