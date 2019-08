Der dritte Digitaltag steht unter dem Motto «Digital gemeinsam erleben». Am 3. September erwarten das Publikum an über zwölf Standorten in der Schweiz kostenlose Talks, Bühnenshows und Startup-Pitches. Auch SRF widmet sich der Digitalisierung und zeigt bereits im Vorfeld diverse Sendungen zum Thema. Am Digitaltag selbst berichtet SRF von 13.10 bis 14.00 Uhr live vom Zürcher Hauptbahnhof. Wasiliki Goutziomitros und Tobias Müller führen durch die Sendung.

Wie weit ist die Digitalisierung bereits vorangeschritten? Welchen Einfluss hat sie auf die Gesellschaft? Und wie kann die Bevölkerung die Digitalisierung überhaupt noch aktiv mitgestalten? Anlässlich des dritten nationalen Digitaltages vom 3. September greift SRF im Radio, Fernsehen und Online diese und weitere Fragen rund um das Thema Digitalisierung auf.

SRF live vor Ort

Am Dienstag, 3. September, berichtet SRF live vom Hauptbahnhof in Zürich. Von 13.10 bis 14.00 Uhr führt das Moderatoren-Duo Wasiliki Goutziomitros und Tobias Müller die Zuschauerinnen und Zuschauer durch die Livesendung auf SRF 1. An ihrer Seite: Guido Berger. Der SRF-Digitalredaktor und -Digitalexperte erklärt und beleuchtet die aktuellsten digitalen Entwicklungen und ordnet diese ein. Ebenfalls vor Ort ist Radio SRF 1: Von 10.00 bis 11.00 Uhr wird die Sendung «Treffpunkt» zum Thema «Lebenslanges Lernen: Herausforderung für Ausbildung» live am Zürcher Hauptbahnhof produziert.

Angebot rund um den Digitaltag auch bei SRF zwei und online

Bereits ab Sonntag, 1. September, widmet sich SRF dem Thema Digitalisierung in diversen Struktursendungen sowie Online in den «SRF mySchool»-Formaten «World Wide Wir» und «Frag Fred». Auf SRF zwei blickt Wasiliki Goutziomitros am 2. September ab 22.40 Uhr in die 80er- und 90er-Jahre zurück: Aufnahmen aus früheren Kultsendungen wie «MTW» oder «Karussell» zeigen die Digitalisierung aus der damaligen Perspektive.

Auch der Hauptabend von SRF zwei steht am 3. September ganz im Zeichen der Digitalisierung. Nach der Wiederholung der Digitaltag-Livesendung (ab 20.10 Uhr) zeigt SRF zwei passend zum Thema die Dokumentationen «Smartphones: The Dark Side» (ab 21.05 Uhr) und «Alles nur Lüge? Wie im Netz getäuscht wird» sowie den Spielfilm «The Matrix» (ab 22.35 Uhr).