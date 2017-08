Das «Wissenschaftsmagazin» schwingt sich in die Lüfte und erzählt sieben ganz unterschiedliche Geschichten vom Fliegen.

1. Von fliegenden Exzentrikern

Erst die Insekten, dann die Saurier, schliesslich Vögel und Fledertiere: In der Geschichte des irdischen Lebens hat die Evolution das Fliegen vier Mal hervorgebracht. Dabei entstanden erstaunliche Exzentriker.

2. Von Menschen im All

Sie gelten als Helden im Weltall, als todesmutige Pioniere für Wissenschaft und Technik. In Tat und Wahrheit aber sind Astronauten in vielen Fällen unnötig. Dennoch baut China derzeit eine eigene Weltraumstation. Das sorgt nicht überall für Freude.

3. Von uralten Jägern

Sie haben das Jagen im Blut und fliegen seit Millionen Jahren durch unsere Lüfte: Libellen faszinieren und überraschen.

4. Vom Traum vom Fliegen

Fliegen wie ein Vogel – das ist ein Urwunsch, der tief in uns Menschen steckt. Manche können ihn verwirklichen, wenigstens in ihren Träumen. Was es mit dem imaginären Abflug auf sich hat und wie wir ihn nutzen können.

5. Von Frauen am Steuerknüppel

Das Fliegen gilt als Männerdomäne – doch Frauen mischen von Anfang an mit. So wie die Schweizer Flugpionierin Margaret Fusbahn, die in den 1930er-Jahren auch die Männer überflog. Eine ihrer Nachfolgerinnen ist Regula Eichenberger. Sie war 1983 die erste Linienpilotin der Schweiz. Nicht alle hiessen die neue Kollegin willkommen.

6. Vom Meisterflieger Mauersegler

Zehn Monate fliegen, ohne einen Fuss auf den Boden zu setzen: Kaum ein Vogel lebt so abgehoben wie der Mauersegler. Er frisst und übernachtet in der Luft – und manchmal hat er dort auch Sex.

7. Von zwei tollkühnen Männern und ihre fliegende Kiste

Zwei Freunde aus dem Solothurnischen bauen ein legendäres Flugzeug nach: die Nieuport 23. Sie war das erste Jagdflugzeug der Schweizer Luftwaffe. Seit 17 Jahren rekonstruieren die Hobby-Piloten das Flugzeug nach Originalplänen – bis zum ersten Flug fehlt nicht mehr viel.