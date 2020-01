«Kopf voran» – eintauchen in die Welt der Wissenschaft

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass eine wissenschaftliche Studie erscheint – eng bedruckt mit Formulierungen in trockenem Wissenschaftsjargon, Statistiken, Tabellen und Diagrammen.

Doch hinter diesen nüchternen Daten stecken oft Menschen mit einer grossen Leidenschaft für ihren Job. Die Geschichten dieser Menschen, ihren Experimenten und Forschungsreisen erzählt die SRF-Wissenschaftsredaktion im Podcast «Kopf voran».

«Kopf voran» erscheint in vier bis fünf Staffeln pro Jahr. Haltet euch auf dem Laufenden unter #kopfvoran oder abonniert «Kopf voran». Die Links findet ihr unten.

Wir freuen uns über eure Inputs und Feedback: schreibt eine E-Mail an kopfvoran@srf.ch, Link öffnet in einem neuen Fenster oder schickt eine Nachricht an die Whatsapp-Nummer 079 878 65 04.