Bauern im Winterschlaf?

Colourbox

1900 berichtete das British Medical Journal über russische Bauern in der von Hungersnot gebeutelten Region Pskow. Angeblich versammelten sich die Familien dort beim ersten Schnee am Herd und schliefen ein. Nur einmal am Tag wurde jeder kurz wach, aß Brot und trank Wasser. Erst nach sechs Monaten nahmen die Menschen ihr normales Leben wieder auf.