Originalfassung Der Live-Stream vom World Web Forum in Originalsprache

Aktualisiert Heute, 6:57 Uhr

Google, Amazon, Facebook und Co. spielen nach eigenen Regeln. Sie haben Einfluss auf Wahlen und fordern Nationalstaaten heraus. Wer gewinnt? SRF überträgt das 6. World Web Forum zum Thema «End of Nation» live aus Zürich – moderiert von Patrizia Laeri. Das erwartet Sie am 18. Januar.

Zusatzinhalt überspringen Der Live-Stream auf deutsch Hier geht es zur synchronisierten Version. Internetfirmen wie Google, Amazon oder Alibaba treiben die Globalisierung voran und verändern unser Leben. Dafür werden sie von den einen bewundert, von den anderen gefürchtet. Wie reagiert die Politik? Wo kann, wo muss sie Regeln setzen? Darüber reden und diskutierten Gründer, Manager und Investoren von Internetfirmen und Politiker am World Web Forum. SRF überträgt das Event am Donnerstag, 18. Januar 2018, von 08.40 Uhr bis 15.35 Uhr live auf srf.ch sowie auf SRF info. Patrizia Laeri moderiert die Sendung. Co-Moderator ist SRF-Digital-Experte Guido Berger. Das Programm 08.55 - 09.10 Uhr: Bundesrat Johann Schneider-Ammann

Wie können wir sicherstellen, dass die nächste Generation gut leben kann? Welche Rolle spielt der Staat dabei? Darüber spricht der Bundesrat und Wirtschaftsminister.

Wie muss ein Leader in Zeiten der digitalen Transformation sein? Das ist das Thema von Coach Marc C. Thompson. Er berät Geschäftsleute, Billionäre und Staatspräsidenten – Steve Jobs und der Virgin-Gründer Richard Branson zählten beispielsweise zu seinen Kunden.

Wie kann man Verantwortung und Empathie einsetzen – und in die richtige Richtung lenken? Das beschäftigt Carissa Carter. Sie hat die «D.School» gegründet, eine Art Think Tank an der Stanford Universität.

Erneuerbare Energie und smarte Technologien: Sie sind der Grossinvestorin ein Anliegen. Sie unterstützte etwa Tesla und Solar City. Wie man die Welt verändern – ein sogenannter Gamechanger sein kann – darüber spricht sie am Event.

Die Zukunft schon heute gestalten: Das will der ETH-Präsident. Er sieht die Digitalindustrie als Chance für die Zukunft.

Patrizia Laeri begrüsst zahlreiche Gäste zum Interview – u.a. Sam Rosenblum (Coinbase), Glenn Gore (Amazon Cloud) und Johann Schneider-Ammann.

Sei die Veränderung, die du suchst: das Vortragsthema von David Le, Managing Counsel bei dem Uber-Konkurrenten Lyft.

Wie Innovation die Wirtschaft vorantreiben kann: Podiumsdiskussion mit Glenn Gore (Amazon Web Services ), Ray O'Farrell (Atlassian) und Sean Reagan (VMWare)

Wie Innovation die Wirtschaft vorantreiben kann: Podiumsdiskussion mit (Amazon Web Services (Atlassian) und (VMWare) 12.00 - 12.20 Uhr: Wilhelm Oehl

Der Industriedesigner gründete zusammen mit Steve Jobs den Apple Store als reales Gegenstück zum digitalen Store. Was macht den Erfolg aus und wie war die Zusammenarbeit mit Jobs? Darüber spricht der kreative Kopf, der ursprünglich aus Deutschland stammt.

Zusammenfassung: 13.25 - 14.00 Uhr : Podiumsdiskussion

Von korrupten menschlichen System zu demokratischen Algorithmen: Sam Rosenblum (Coinbase), Ed Brown (Vize-Präsident Malwarebytes) und Dirk Klee (operativer Leiter im UBS Wealth Management) über Gefahren im Internet und das Bankensystem im Wandel.

Sie ist Mitgründerin von Salesforce.org und hat ein Ziel: soziales Engagement in die Unternehmensführung einbetten. Sie spricht darüber, warum Unternehmen, die sich sozial engagieren, für die digitale Gesellschaft entscheidend sind.

Prof. Dr. David Teece , Global-Business-Professor in Berkeley, spricht zum Thema «End of Nation». Anschliessend diskutiert er zusammen mit Charles A. O'Reilly (Management-Professor in Stanford) und Jérome S. Engel (ehemaliger Wirtschafsprofessor in Berkeley) die Frage: Wie kann man das Establishment aufbrechen und führen?

, Global-Business-Professor in Berkeley, spricht zum Thema «End of Nation». Anschliessend diskutiert er zusammen mit (Management-Professor in Stanford) und (ehemaliger Wirtschafsprofessor in Berkeley) die Frage: Wie kann man das Establishment aufbrechen und führen? 15.35 Uhr: Ende

rkuon