Mit dem Durchgang einer Störung sickert am Wochenende deutlich kältere Luft in die Schweiz ein. Damit rieseln nicht nur ein paar Schneeflocken in die tiefsten Lagen. Reisst die Wolkendecke in der Nacht auf, kühlt es gut ab. In der Nacht auf Montag und Dienstag kann es Bodenfrost geben. Für die frischen Blüten und Sprösslinge der Pflanzenwelt erhöht sich damit die Gefahr von Frostschäden. Obstbäume oder Küchenkräuter sollten daher ausreichend geschützt werden.

1 / 6 Legende: Wachthubel/BE Krokus Eveline Fankhauser 2 / 6 Legende: Schötz/LU Magnolien Irene Wanner 3 / 6 Legende: Muttenz/BL Wildtulpen Peter Wehrli 4 / 6 Legende: Malters/LU Primel Urs Gutfleisch 5 / 6 Legende: Dägerlen/ZH Kirschblüten Karin Pfister 6 / 6 Legende: Gwatt/BE Osterglocken Werner Krebs