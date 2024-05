Legende: Land unter Mitte Mai trat der Lago Maggiore bei Ascona über das Ufer. Jacqueline Eigenmann

Nach einem niederschlagsreichen Winter folgte nun auch ein nasser Frühling. Fast landesweit war es zu nass, teilweise deutlich zu nass. In Locarno gab es beispielsweise 166 Prozent des üblichen Frühlingsniederschlages, aber auch im Norden fiel teilweise deutlich mehr Regen als in anderen Jahren. In St. Gallen sind es jetzt schon 135 Prozent, und da kommt bis am Freitagabend noch einiges dazu. Gleichzeitig hielt sich die Sonne vornehm zurück, und vom sogenannten Wonnemonat Mai war wenig zu sehen. Da bleibt nur noch die Frage: «Wann wird es wieder richtig Sommer!»

Legende: Regenstimmung Von Wonnemonat Mai war in Einsiedeln am 16. Mai sicher nicht die Rede. Andrea Marty

Der Trend macht wenig Freude

In den kommenden Tagen bleibt das Wetter unbeständig, und bis Montag sind grössere Regenmengen wahrscheinlich. Das Wetter bleibt tiefdruckbestimmt, und weil gleichzeitig mehrere Kaltlufttropfen (isolierte Höhenkaltluft) ihr Unwesen treiben, bleibt wenig Hoffnung auf eine schnelle Wetterbesserung.

Legende: Weiter Regenwetter Auch in den kommenden Tagen muss mit Regenwetter gerechnet werden. Monika Wüthrich

Nur der Blick in die Statistik macht Hoffnung

Vor einem Jahr war der Frühling ähnlich nass und trüb. Damals kam am 26. Mai, unmittelbar vor Pfingsten die grosse Wetterwende. Danach fiel während rund 3 Wochen kaum mehr Regen, und die Schweiz erlebte bis Ende August drei grosse Hitzewellen mit einer Höchsttemperatur von 39,4 Grad am 24. August in Genf. Auch der Frühling 2013 war sehr nass. Darauf folgte ein warmer, wenn auch nicht rekordheisser Sommer. Zwar war auch noch der Juni bescheiden, aber im Juli kam die Sommerhitze mit 37,3 Grad am 27. Juli in Basel.

Legende: 24. August 2023 Der grosse Hitzetag im Jahr 2023. In Genf gab es 39,4 Grad, aber auch sonst war es sehr heiss. FB

Ein neues Sommermärchen in Deutschland?

Sehr nass war auch der Frühling 2006. In St. Gallen wurden am Abend des 1. Juni nur noch 2,4 Grad gemessen, und es schneite bis auf 750 Meter herunter. Ab Mitte Juni, just mit dem Beginn der Fussball-WM in Deutschland, begann in der Schweiz (und in weiten Teilen Deutschlands) eine 6-wöchige Trocken- und Hitzeperiode. Am 1. August bestand an vielen Orten in der Schweiz ein Feuerwerksverbot, danach war allerdings der Sommer vorbei. Das könnte doch ein gutes Omen für den Sommer 2024 sein. In gut 14 Tagen beginnt in Deutschland die Fussball-EM. Krass war auch das Wetterjahr 1983. Der Frühling war auf der Alpennordseite der nasseste des 20. Jahrhunderts. Vom 22. bis 27. Mai blieben die Temperaturen am Flughafen Zürich stets im einstelligen Bereich, am 25. Mai wurde es ganztags nicht wärmer als 6,9 Grad. Am 23. Mai schneite es in Glarus und in Chur. In Chur wurden 10 Zentimeter Neuschnee gemessen. Dann folgte die grosse Wetterwende: Schon am 8. Juni wurden am Flughafen Zürich 30,0 Grad gemessen, und der Juli 1983 brachte extreme Hitze. In Basel wurden am 26. und 27. Juli mehr als 35 Grad registriert, am 31. Juli wurde sogar ein Wert von 38,4 Grad verzeichnet.

Es gibt eine gewisse Logik

Nach einem nassen und kalten Frühling sind zu Beginn des Sommers Atlantik und Mittelmeer deutlich wärmer als der Kontinent. Dadurch kann sich über dem Festland eher ein Hoch aufbauen. Im umgekehrten Fall steigt warme Luft über dem Festland auf und begünstigt die Bildung von sogenannten kontinentalen Hitzetiefs. Ganz so eindeutig ist in diesem Jahr die Situation allerdings nicht, denn es regnete meist warm, und die Durchschnittstemperatur lag im Frühling 2024 an den meisten Orten deutlich über der Norm.