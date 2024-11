Ab dieser Woche bestimmen Tiefdruckgebiete das Wetter in der Schweiz. Zuerst wird es stürmisch, dann kalt und zum Teil schneit es bis ins Flachland.

Im langjährigen Mittel bleibt in den tiefen Lagen (Bern, Basel, Zürich, Genf, Neuenburg) der erste Schnee Ende November oder Anfang Dezember liegen. Dieses Jahr dürfte es etwas früher sein.

In dieser Woche steuern mehrere Tiefdruckgebiete immer wieder Störungen zu uns. Dabei geht die Schneefallgrenze rauf und runter.

Legende: Die Schneefallgrenze fährt Achterbahn. SRF Meteo

Regen und Schnee

Im Laufe des Dienstags erreicht uns aus Westen eine Warmfront. Am meisten Niederschlag fällt in der West- und Nordwestschweiz sowie im Unterwallis. Nur selten nass wird es im Süden und in Graubünden. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1300 und 1800 m.

erreicht uns aus Westen eine Warmfront. Am meisten Niederschlag fällt in der West- und Nordwestschweiz sowie im Unterwallis. Nur selten nass wird es im Süden und in Graubünden. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1300 und 1800 m. In der Nacht auf Mittwoch bringt eine Kaltfront verbreitet zum Teil kräftigen Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 bis 1000 m, am Mittwochmorgen dann gegen 600 m.

bringt eine Kaltfront verbreitet zum Teil kräftigen Niederschlag. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 bis 1000 m, am Mittwochmorgen dann gegen 600 m. Weitere Schauer von Mittwochnachmittag bis und mit Freitag fallen als Schnee bis ins Flachland, ausser in der Genferseeregion steigt die Schneefallgrenze am Donnerstag kurz an.

Im Laufe des Wochenendes erreicht uns deutlich mildere Luft. Wie oft es dabei nass wird, ist noch offen.

Legende: Wer zeichnet das erste Herz in den Schnee? Guido Keller/Archiv

Wind

Die verschiedenen Fronten bringen auch starken bis stürmischen Wind. Am Dienstag bläst der Westwind bereits stark, besonders am Nachmittag und Abend gibt es im Flachland Böen zwischen 60 und 90 km/h, auf den Bergen bereits Orkanböen mit bis zu 150 km/h. Den stärksten Wind muss man in der Nacht auf Mittwoch erwarten, hier muss auch Flachland mit einigen Sturmböen von 80 bis lokal 100 km/h gerechnet werden.