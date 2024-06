Und es gibt sie doch: Die Sonne kämpft sich in dieser Woche immer wieder durch die Wolken. Nur nicht überall gleich häufig und gleich erfolgreich. Wo und wann also zeigt er sich am längsten, der Sonnenschein?

Dienstag: Vielerorts grau, mit ein paar Ausnahmen

In der Nacht zum Dienstag erreicht eine Kaltfront die Schweiz. Tagsüber staut sich die feuchte Luft an den Alpen, hier bleibt es überwiegend bewölkt. Anders sieht es im Raum Genfersee, am Nordrand der Schweiz und im Tessin aus. Hier reicht es immerhin für ein «zeitweise sonnig» und somit für die meisten Sonnenstunden.

1 / 2 Legende: Sonnenschein Westschweiz SRF Meteo 2 / 2 Legende: Sonnenschein Tessin SRF Meteo

Mittwoch: Die Mischung macht's

Der Mittwoch sieht seinem Vorgänger sehr ähnlich. Die meisten Wolken halten sich tagsüber über den Alpen, besonders über den Bündner Bergen. Und doch lassen sich vermehrt Orte finden, an denen es längere sonnige Abschnitte gibt, so zum Beispiel am Nordrand der Schweiz und im Mittelland.

1 / 2 Legende: Sonnenschein Nordrand der Schweiz SRF Meteo 2 / 2 Legende: Sonnenschein Mittelland SRF Meteo

Donnerstag und Freitag: Die Highlights der Woche

Mit Hoch «Xenophilius» wird das Wetter am Donnerstag und Freitag vorübergehend stabiler. Somit steigen die Chancen auf Sonnenschein verbreitet an. Wohl am längsten gedulden muss sich Graubünden, hier lassen sich vor allem am Donnerstag noch einige Wolken finden.

1 / 1 Legende: Voraussichtlich reicht es in der zweiten Wochenhälfte vielerorts für ein paar Stunden Sonnenschein. Peter Moser

Samstag und Sonntag: Im Osten am längsten, im Westen am schnellsten wieder

Voraussichtlich überquert zwischen Samstag und Sonntag eine Störung die Schweiz. Am Samstag ziehen die Wolken vom Jura her auf. Somit bleibt es im Osten, speziell in Graubünden am längsten sonnig. Am Sonntag folgt das umgekehrte Spiel: Im Westen, speziell im Wallis bricht die Sonne am schnellsten durch die Wolken.