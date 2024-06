Schon am Donnerstag begann der astronomische Sommer, und damit erlebten wir auch den längsten Tag des Jahres. Der späteste Sonnenuntergang steht uns aber noch bevor. In Pruntrut geht heute die Sonne erst um 21.32 Uhr unter. Später geht in der Schweiz nicht mehr.

Am Donnerstagabend, 20. Juni um 22.51 Uhr begann aus astronomischer Sicht der Sommer, und wir erlebten auf der Nordhalbkugel den längsten Tag. Weil aber auf Grund der sogenannten Zeitgleichung die Sonne nicht an jedem Tag zur gleichen Zeit im Süden steht, gibt es in der Schweiz erst heute Abend den spätesten Sonnenuntergang des Jahres.

Legende: Sonnenuntergang nach 9 Uhr An vielen Orten geht zurzeit die Sonne nach 9 Uhr am Abend unter. Ernst Rohrer

Bis 21.32 Uhr ist Sonnenschein möglich

Die spätesten Sonnenstrahlen des Jahres gibt es heute Dienstagabend im Pruntruterzipfel, der Nordwestecke der Schweiz. Theoretisch sind dort die letzten Sonnenstrahlen noch um 21.32 Uhr zu sehen. Wahrscheinlich theoretisch, denn besonders über dem Jura bilden sich Quellwolken. Mit Glück fallen die Quellwolken aber bis zum Sonnenuntergang wieder in sich zusammen.

Legende: Fragezeichen: Wolken? Wahrscheinlich verhindern an vielen Orten Wolken den Blick auf den Sonnenuntergang. Gabriela Edelmann

Überall kommen Nachtschwärmer auf die Rechnung

Auch an allen anderen Orten in der Schweiz erleben wir heute den für den jeweiligen Ort spätesten Sonnenuntergang. Auf Grund der südlichen Lage geht die Sonne im Tessin aber schon deutlich früher unter. In Chiasso wäre bereits um 21.18 Uhr Schluss mit Sonnenschein. Im Tessin sind heute jedoch die Wolken am dichtesten.

Legende: Wolken im Süden Schon am Morgen hatte es im Tessin Wolken. Irene Eichhorn

Der endlose Abend

Nach Sonnenuntergang geht es noch mit einer epischen Dämmerungsphase weiter. Bis um 22.11 Uhr dauert die zivile Dämmerung, und so lange kann man im Freien noch ohne Kunstlicht lesen, vorausgesetzt die Wolken werden nicht allzu dicht. Zu diesem Zeitpunkt steht die Sonne 6 Grad unter dem Horizont. Um 23.05 Uhr befindet sich die Sonne 12 Grad unter dem Horizont. Das ist der Zeitpunkt, wo die Konturen ohne Kunstlicht nicht mehr klar zu erkennen sind. Danach sinkt die Sonne weiter unter den Horizont. Am Mittwochmorgen um 00.27 Uhr befindet sich die Sonne 18 Grad unter dem Horizont, und das letzte Streulicht der Sonne verschwindet am Himmel bzw. an der äusseren Erdatmosphäre. Zu diesem Zeitpunkt endet die astronomische Dämmerung.

Noch lange nicht Schluss

Allerdings ist es auch dann noch nicht dunkel. Einerseits ist in weiten Teilen der Schweiz die Lichtverschmutzung, also das Kunstlicht so stark, dass es nie richtig dunkel wird. Anderseits kommt dazu, dass erst am 22. Juni Vollmond war, und es daher auch nach Mitternacht hell sein wird.