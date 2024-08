Nach einem Hitzetag mit verbreitet 31 bis lokal 36 Grad entstanden die ersten Gewitter am späteren Nachmittag in den Waadtländer Alpen und im Berner Oberland. Sie brachten viel Regen in kurzer Zeit, in Interlaken und Frutigen über 30 mm in einer Stunde, im Altdorf sogar fast 40 mm. Da die Gewitterzellen sehr langsam unterwegs waren, kam es an einigen Orten zu Überschwemmungen, Murgängen oder Erdrutschen.

Legende: SRF Meteo

Auch im Aargau wurde es ordentlich nass: Das untere Aaretal überquerten gleich mehrere Gewitterzellen, hier summierte sich der Niederschlag auf über 70 mm. Das ist rund drei Viertel des Niederschlags, der sonst im ganzen Monat fällt. Zudem traten auch Sturmböen auf, zum Beispiel in Interlaken oder Luzern mit 95 km/h, die Bäume zum Umstürzen brachten.

1 / 9 Legende: St. Gallen Eindrückliche Gewitterwolke über der Stadt Reto Edelmann 2 / 9 Legende: Walchwil/ZG Von der Rigi gehen Blitze aus. Vitus Andreoli 3 / 9 Legende: Goldau/SZ Blitze über dem Rossberg Fabienne Rochat 4 / 9 Legende: Wengi bei Frutigen/BE Regenbogen sind die schöne Seite der Gewitter. Rahel Grichting 5 / 9 Legende: Wilen/OW Auch Hagel war dabei. Martina Kathriner 6 / 9 Legende: Jona/SZ Blitz und Donner am Obersee Gilbert Zellweger 7 / 9 Legende: Unterlangenegg/BE Dieser Regenbogen wird sogar von Blitzen begleitet Fred Kropf 8 / 9 Legende: Merlischachen /SZ Die Rigi – ein beliebtes Ziel, auch für Blitze. Cleo Kaeslin 9 / 9 Legende: Zürich Gewitter über dem Uetliberg Nadine Spielmann

Andererseits blieben einige Regionen praktisch trocken, zum Beispiel das Tessin und ein grosser Teil Graubündens oder auch die West- und Nordwestschweiz.