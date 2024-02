Am Donnerstag ist viel los beim Wetter. Es ist trüb, nass und windig. In einigen Gebieten kommt stürmischer Wind auf.

Legende: Bei starkem Wind und Regen packt man statt eines Regenschirms besser die Regenjacke ein. KEYSTONE/EPA/Armin Weigel

Wind

Bereits in der Nacht auf Donnerstag zieht der Südwestwind in erhöhten Lagen an. Erst nach der Kaltfront in der Nacht auf Freitag flaut der Wind wieder ab. Besonders in der Romandie und in Juranähe bläst er teils stürmisch mit Böen zwischen 70 und 100 km/h, lokal auch mehr.

Legende: Am Abend wird es mit der Kaltfront auf der Alpennordseite verbreitet stürmisch. (Noch nicht in der Warnkarte sichtbar). SRF Meteo

In den Alpentälern bläst tagsüber starker bis stürmischer Föhn mit Böen zwischen 70 und 90 km/h. Auf den Bergen sind Orkanböen bis 120 km/h möglich. In der Nacht auf Freitag dreht der Wind und weht mit stürmischen Böen talaufwärts.

Regen und Schnee

Bis Freitagmorgen regnet es verbreitet. Im Flachland fallen 10 bis 30 mm Regen. Im Waadtländer Jura und in der Chablais-Region fallen 30 bis 50 mm Niederschlag. In den Föhngebieten wird es nur selten nass.

Legende: SRF Meteo

Die Schneefallgrenze steigt am Donnerstag im Norden vorübergehend auf 1500 bis 2000 m. In der Nacht auf Freitag sinkt sie auf rund 800 m. Im Süden liegt sie am Donnerstag noch auf rund 1300 m, am Freitag sinkt sie auch dort gegen 800 m. Besonders auf den höheren Alpenpässen besteht die Gefahr von Schneeglätte. Am Alpensüdhang, oberhalb von rund 1500 m gibt es bis und mit Freitag 30 bis 50 mm Neuschnee.