Der meteorologische Frühling geht mit ergiebigen Niederschlägen zu Ende

Betroffene Gebiete: Zentral- bis Ostschweiz

Mögliche Auswirkungen: Hochwasser, kleinere Überschwemmungen und Erdrutsche

Viel Neuschnee im Hochgebirge

Legende: Regenwarnung von Donnerstagmorgen bis Samstagmorgen In vielen Teilen der Voralpen bis nach Nordbünden fällt ergiebiger Niederschlag. In den orange eingefärbten Regionen werden insgesamt 70 bis 100 mm Niederschlag in 48 Stunden erwartet. SRF Meteo

In der Nacht auf Donnerstag hat eine Störung aus Westen ein erstes Band intensiver Niederschläge gebracht. Tagsüber bilden sich in der labilen Luft weitere Schauer und auch Gewitter. Letztere bringen lokal grosse Regenmengen, kleinkörnigen Hagel und stürmische Böen. Am Freitag zieht ein Tief östlich der Schweiz nach Norden und sorgt vorübergehend für eine Gegenstromlage. Diese löst vor allem in den zentralen und östlichen Voralpen und Alpen kräftige Niederschläge aus.

1 / 2 Legende: Niederschlagsprognose Luzern Am Alpennordhang und entlang der Voralpen regnet es am Donnerstag und Freitag teils intensiv. SRF Meteo 2 / 2 Legende: Niederschlagsprognose Davos Am Freitag regnet es in den östlichen Regionen anhaltend. Die Schneefallgrenze sinkt auf 2000 bis 1500 m. SRF Meteo

Bisherige Bilanz

Zwischen Mittwoch- und Donnerstagnachmittag wurden an vielen Stationen auf der Alpennordseite schon über 20 mm Niederschlag registriert, einige Messstationen im Jura und am Jurasüdfuss haben sogar schon mehr als 30 mm Regen gemessen. Für die ganze Schweiz sieht die 24-Stunden Niederschlagsbilanz bis Donnerstag um 15:30 so aus:

Legende: SRF Meteo

So geht es weiter

Bis am Samstagmorgen werden folgende zusätzliche Niederschlagsmengen erwartet:

Zwischen Titlis und Säntis: 60 bis 80 mm

Östliches Berner Oberland, übrige Zentral- und Ostschweiz sowie Nordbünden: 40 bis 60 mm

Im Rest der Schweiz: 10 bis 40 mm

Auswirkungen

Mögliche Folgen sind lokale Erdrutsche und kleinere Überschwemmungen. Das Bundesamt für Umwelt hat für viele Gewässer der Alpennordseite die Hochwassergefahr Stufe 2 (mässige Gefahr) bekanntgegeben, welche voraussichtlich bis in die neue Woche hinein beibehalten wird.

Am Freitagvormittag fällt Schnee teils bis auf rund 1500 m, im Tagesverlauf steigt die Schneefallgrenze wieder gegen 2000 m an. Oberhalb von 2000 bis 2500 m fallen bis am Samstag zwischen 30 und 80 cm Neuschnee. Insbesondere auf den teilweise erst kürzlich wieder eröffneten Pässen muss am meteorologischen Sommeranfang mit winterlichen Strassenverhältnissen gerechnet werden.

Legende: Besonders am Hochrhein und an der Thur könnte es zu Hochwasser kommen. Andreas Schelling