Am Donnerstag und Freitag regnet es zum Teil kräftig

Besonders in der Zentral- und Ostschweiz kommen grosse Niederschlagsmengen zusammen

Mögliche Auswirkungen: Hochwasser, kleinere Überschwemmungen und Erdrutsche

Viel Neuschnee im Hochgebirge

1 / 2 Legende: Niederschlagsprognose Luzern Am Alpennordhang und entlang der Voralpen regnet es am Donnerstag und Freitag teils intensiv. SRF Meteo 2 / 2 Legende: Niederschlagsprognose Davos Am Freitag regnet es in den östlichen Regionen anhaltend. Die Schneefallgrenze sinkt auf 2000 bis lokal 1500 m. SRF Meteo

In der Nacht auf Donnerstag erreicht uns aus Westen eine Störung. Sie löst teils kräftige Regengüsse aus. Tagsüber bilden sich in der labilen Luft weitere Schauer und Gewitter, lokal mit grossen Regenmengen, kleinkörnigem Hagel und stürmischem Böen. Am Freitag zieht ein Tief von Norditalien über die östlichen Alpen Richtung Norden. Es löst insbesondere in den zentralen und östlichen Voralpen und Alpen kräftige Niederschläge aus.

Am Donnerstag und Freitag werden folgende 48-stündige Regenmengen erwartet:

Kanton Schwyz, Linthebene, Toggenburg und Appenzellerland: 70 bis lokal 100 mm

östliches Berner Oberland, übrige Zentral- und Ostschweiz sowie Nordbünden: 40 bis lokal 70 mm

übrige Schweiz: 10 bis 40 mm

Legende: Besonders am Hochrhein und an der Thur könnte es zu Hochwasser kommen. Andreas Schelling

Auswirkungen

Mögliche Folgen sind lokale Erdrutsche und kleinere Überschwemmungen. Das Bundesamt für Umwelt hält Hochwasser der Gefahrenstufe 2 am Hochrhein und an der Thur ab Freitag für wahrscheinlich.

Am Freitag sinkt die Schneefallgrenze auf 2000 bis 1800 m, bei intensivem Niederschlag sind Flocken bis 1500 m möglich. In höheren Lagen und insbesondere auf Pässen muss mit winterlichen Strassenverhältnissen gerechnet werden.