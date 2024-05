Am Donnerstag und Freitag regnet es zum Teil kräftig

Besonders am Alpennordhang kommen möglicherweise grosse Niederschlagsmengen zusammen

Die Prognose-Unsicherheiten sind noch gross

Mögliche Auswirkungen: Erdrutsche, Hochwasser

1 / 2 Legende: Niederschlagsprognose Luzern Am Alpennordhang und entlang der Voralpen regnet es am Donnerstag und Freitag teils intensiv. SRF Meteo 2 / 2 Legende: Niederschlagsprognose Davos Am Freitag regnet es in den östlichen Regionen möglicherweise anhaltend. Die hellblauen Balken zeigen die Unsicherheit in der Prognose. SRF Meteo

Nach einer kurzen Regenpause am Dienstag bleibt der Regen in den nächsten Tagen Dauergast. Ein Tiefdruckgebiet bringt uns am Donnerstag und Freitag gebietsweise ergiebige Niederschläge.

Am Donnerstag ist es wechselhaft, lokal kann es aber mit kräftigen Schauern und Gewittern bereits kräftig regnen. Am Freitag stauen sich die Niederschläge vor allem am zentralen und östlichen Alpennordhang sowie in der Ostschweiz. So könnten an den beiden Tagen gebietsweise 40 bis 100 mm Regen zusammenkommen. Die Prognoseunsicherheiten sind aber noch gross. Bei einer leicht veränderten Zugbahn des Tiefs können die Mengen auch deutlich geringer ausfallen.

Legende: Besonders am Hochrhein und an der Thur könnte es zu Hochwasser kommen. Andreas Schelling

Auswirkungen

Mögliche Folgen sind lokale Rutschungen und Überschwemmungen. Das Bundesamt für Umwelt hält Hochwasser am Hochrhein und an der Thur ab Freitag für wahrscheinlich, an kleineren und mittleren Gewässern am zentralen und östlichen Alpennordhang, im zentralen und östlichen Mittelland sowie im östlichen Berner Oberland für möglich. Ab Samstag steigt die Hochwasserwahrscheinlichkeit auch an Aare, Bodensee, Thunersee, Vierwaldstättersee und Zürichsee.