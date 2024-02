Tief «Karlotta» zieht in den kommenden Tagen über den Süden Irlands hinweg Richtung England. Es löst im Süden der Schweiz zwischen Freitag und Sonntag kräftige Niederschläge und in den Alpen einen Föhnsturm aus.

Legende: Starkregen gab es im Tessin letztmals am 5. Januar 2024. Sonja Räber

Im Süden viel Regen...

In der Nacht auf Freitag setzt auf der Alpensüdseite Niederschlag ein. Am Freitag und Samstag gibt es teils kräftigen Dauerregen. Am Sonntag lässt die Intensität nach und der Regen klingt im Tessin allmählich ab.

Mit folgenden Mengen muss gerechnet werden: im Mittel- und Südtessin 80 bis 130 mm Regen, im Simplongebiet, im Nordtessin, im Misox, im Bergell und im Puschlav 40 bis 80 mm

Legende: Starkregen im Mittel- und Südtessin. SRF Meteo

Mögliche Auswirkungen:

kleinere Überschwemmungen und hochgehende Bäche

Gefahr von Aquaplaning auf den Strassen

...und in den Bergen Schnee

Die Schneefallgrenze liegt im Mittel zwischen 1100 und 1600 m. Im Nordtessin und im Misox sind bei intensivem Niederschlag Flocken bis 900 m möglich. Im Bergell und im Puschlav regnet es zeitweise bis auf 1900 m hinauf. Oberhalb von 1600 bis 2000 m fallen am Alpensüdhang bis Sonntag zwischen 50 und 100 cm Neuschnee.

Legende: Schneeglätte am Simplon und San Bernardino. SRF Meteo

Mögliche Auswirkungen:

steigende Lawinengefahr

winterliche Strassenverhältnisse, z.B. auf der Südseite des Simplonpasses und am Südportal des San Bernardino-Tunnels

Föhnsturm in den Alpen

In den Alpen wird der Föhn in der Nacht auf Freitag stark bis stürmisch. Am Freitagabend gibt es vorübergehend eine etwas schwächere Phase, grundsätzlich dauert der Föhnsturm aber bis zum Samstagabend an. Die Spitzenböen liegen in den typischen Föhntälern zwischen 60 und örtlich 100 km/h. Auf den Alpengipfeln sind bis 120 km/h möglich.

Legende: Föhnsturm vor allem in den zentralen und östlichen Alpentälern. SRF Meteo

Mögliche Auswirkungen: