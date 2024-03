Auf der Alpensüdseite fällt am Mittwoch sowie zwischen Karfreitag und Ostermontag viel Regen und in den Bergen Schnee.

In den Alpen und in den nördlichen Alpentälern bricht der Föhn am Mittwochmorgen zusammen. Ab Karfreitag tobt bereits der nächste Föhnsturm.

Im Süden viel Niederschlag

Am Mittwoch zieht eine Kaltfront von West nach Ost über die Schweiz hinweg. Am meisten Niederschlag fällt dabei auf der Alpensüdseite mit 30 bis 70 mm. Die Schneefallgrenze liegt im Tessin zwischen 1000 und 1500 m, in den angrenzenden Gegenden ist sie mit 1300 bis 1700 m etwas höher. In den Südalpen kommen bis am Mittwochabend zwischen 40 und lokal 100 cm Neuschnee zusammen. Auf den Nord-Süd-Achsen Grosser St. Bernhard, Simplon und San Bernardino muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Lawinengefahr steigt an.

In der Nacht auf Donnerstag wird es trocken und auch tagsüber regnet es nur zeitweise.

Am Karfreitag kommt erneut kräftiger Regen auf, der mit kurzen Unterbrechungen bis Ostermontag andauert. Die aktuellen Wettermodelle berechnen für das Tessin über die vier Tage Regenmengen zwischen 100 und lokal 300 mm. Die Schneefallgrenze liegt voraussichtlich zwischen 1500 und 2000 m. Ein Grossteil des Niederschlags gelangt somit direkt in den Abfluss. Es drohen Hochwasser, Murgänge und Erdrutsche.

Legende: Nasse Aussichten für Mosogno im Valle Onsernone/TI. SRF Meteo

Nach dem Föhnsturm ist vor dem Föhnsturm

Bereits am Dienstag tobte in den Alpen ein Föhnsturm, in Altdorf/UR wurden 112 km/h und in Meiringen/BE 108 km/h erreicht. Am Mittwochmorgen bricht der Föhn zusammen, die Pause ist aber nur von kurzer Dauer.

Am Karfreitag kommt der nächste Föhnsturm auf, der mit kurzen Unterbrechungen bis Ostern anhält. Am Ostermontag geht die Föhnlage voraussichtlich zu Ende. Dieser nächste Föhnsturm fällt noch eine Spur heftiger aus und kann im Haslital/BE und im Urner Reusstal Böen bis 120 km/h bringen, auf den Alpengipfeln tobt der Südwind mit bis zu 160 km/h. Zeitweise stösst der Föhn bis weit ins Alpenvorland vor, auch am Zürichsee und am Bodensee sind Föhnböen möglich.